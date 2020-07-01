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    HaberlerTeknoloji Haberleri Getir Bodrum’da hizmete başladı
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    01.07.2020 - 10:19 |

    Getir Bodrum’da hizmete başladı

    Kullanıcılarına dakikalar içinde ihtiyaçlarını ulaştıran Getir, artık Bodrum’da! Getir, Bodrumlulara ve tatil için Bodrum’u tercih edenlere mutluluk getirmeye başladı.

    Getir Bodrum’da hizmete başladı

    Bin beş yüzün üzerinde farklı ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarına ulaştıran Getir, Bodrum’da hizmet vermeye başladı. Getir, ilk aşamada Bodrum MerkezGündoğanYalıkavakYahşi ve Turgutreis’te yer alan depolarıyla, 15 farklı noktaya hizmet veriyor.

    Bodrumluların ve tatilini Bodrum’da geçirenlerin hayatlarını kolaylaştıracak olan Getir, 50’ye yakın kuryesi ile kullanıcılarının diledikleri yere mutluluk getiriyor. Özellikle yaz dönemlerinde Bodrum’da faaliyete başlaması için yoğun talep alan marka, artık hem Bodrumluların hem de tatil için Bodrum’u tercih edenlerin kendilerine zaman ayırmalarına ve ihtiyaçlarını kolayca temin etmelerine destek oluyor.

    GetirBüyük de Bodrum’da hizmet veriyor

    Getir’den en büyük farkı 4000’e yakın ürün çeşitliliği olan GetirBüyük ise Bodrumlu kullanıcıların haftalık ve aylık alışverişlerini hızlı ve konforlu şekilde yapmasını sağlıyor.

    Online market alışverişinin keyfi Getir ile sofraların lezzeti Gourmet Garage ile

    Getir’in iş ortaklarından Gourmet Garage’ın birbirinden enfes ürünleri, Bodrumlular için özel olarak uygulamada yerini aldı. Markanın unlu mamullerden şarküteriye, ithal ürünlerden mezelere kadar pek çok lezzeti, Bodrum’daki Getir kullanıcılarına dakikalar içinde ulaşıyor.

    Kullanıcılarına daha kaliteli hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdüren Getir, gelecek dönemde operasyon ağını genişleterek daha çok kişinin kapısını çalmayı hedefliyor.

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