Google Pixel 4 XL inceleme

Batuhan Dönertaş

Google tarafından piyasaya sürülen son amiral gemisi akıllı telefonlardan biri olan Google Pixel 4 XL, son zamanların en sevilen Android işletim sistemli akıllı telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. İncelemeye başlamadan önce telefonu incelememiz için gönderen Teknomehmet'e teşekkür ediyorum.

6.3 inçlik ekran boyutuna sahip olan Google Pixel 4 XL, AMOLED panele ve QHD+ çözünürlükle birlikte geliyor. 90 Hz yenileme hızının yanı sıra in başına düşen piksel oranı ise 553 olrak öne çıkıyor. Gayet kaliteli ve görsel ziyafet veren bir ekrana sahip olduğunu belirtebiliriz.

Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan Google Pixel 4 XL, 2.84 GHZ saat hızına sahip ve Adreno 640 grafik birimine sahip. 6 GB RAM ile birlikte gelen Pixel 4 XL, 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip bir model. Kişisel kullanımızını düşünerek depolama alanını seçmeniz en mantıklısı olacaktır.

Google Pixel 4 XL, arka yüzünde bir adet 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyaframa sahip kameraya sahip olurken bir adet de 16 megapiksel f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto lense sahip. Telefonun ön yüzünde ise 8 megapiksellik bir adet selfie kamerası yer alıyor. Ön kamerada bulunan derinlik algılama sensörü sayesinde yüz algılama özelliği hızlı ve kararlı çalışıyor.

Google Pixel 4 XL, kamera performansı tarafında beklenen etkiyi pek fazla gösteremiyor. Özellikle portre çekimlerde bokeh efektini çok iyi veremediğini söyleyebilirim. Bu nedenle kamera performansını çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Fakat yinede çoğu telefondan iyi fotoğraf ve video çektiğini belirtebilirim.

Telefonun ön kamerası ise, bekelenenden daha üst seviye performans gösteriyor. 8 megapiksellik çözünürlüğe rağmen renk doğruluğu ve fotoğraf kalitesi açısından beğendiğimin altını çizebilirim.

Video tarafında ise arka kamaralar sayesinde 1080p 120 FPS ve 4K 30 FPS kayıt yapabiliyor. 4K çözünürlükte 60 FPS değeri olsaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Sonuçta artık bütün amiral gemisi akıllı telefonlarda 4K 60 FPS desteği bulunuyor.

3700 mAh'lık batarya ile piyasaya sürülen Google Pixel 4 XL, 18w hızlı şarj desteği ile geliyor. Bunun yanı sıra Android 10 işletim sistemi ile piyasaya sunulan Pixel 4 XL'ın en sevdiğim yönlerinden biri yazılım konusunda hızlı güncellemeler alması ve akıcı arayüzüyle Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlardaki ön yargımı bir nebze de olsa kırmayı başardı.

Yaptığımız sentetik testlerde de amiral gemisi bir model olduğunu kanıtlayan Google Pixel 4 XL, Geekbench tek çekirdek testinde 634, çok çekirdek testinde ise 2403 puan almayı başardı. 3Dmark testinde ise 6759 puan aldı. Aynı zamanda PUBG Mobile'i de başarılı bir şekilde çalıştırdı.

Uzun lafın kısası Google Pixel 4 XL başarılı bir telefon. Ülkemizde resmi satış bayiileri bulunmasa da çeşitli noktalardan 4000 ile 5500 liraya satın alabilirsiniz.