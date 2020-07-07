BİST118.7920.26EURO7.76-0.08USD6.860.08ALTIN393.72-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Google veri ihlali nedeniyle AnTuTu Benchmark'ı engelledi!
    ABONE OL
    07.07.2020 - 10:12 |

    Google veri ihlali nedeniyle AnTuTu Benchmark'ı engelledi!

    Akıllı telefon incelemelerinde kullanılan en yaygın testlerden biri olan AnTuTu, veri ihlali nedeniyle Google tarafından engellendi.

    Google veri ihlali nedeniyle AnTuTu Benchmark'ı engelledi!

    Son zamanlarda veri ihlallerinde gözlenen artışa bir uygulama daha katıldı. LinkedIn ve Reddit gibi platformlardan sonra, şimdi de AnTuTu Benchmark testinde veri ihlali ortaya çıktı. Google bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte AnTuTu'yu engelledi.

    Her ay en güçlü telefonların listesini yayınlayan ve akıllı telefon testi yapan AnTuTu, veri ihlali nedeniyle Google Play Store'dan kaldırıldı. Ayrıca Google, AnTuTu'nun kullanıcılar için büyük riskler taşıdığını açıkladı.

    Şu an için Google platformlarında kaldırılan uygulama, APK olarak farklı sitelerden indirilebiliyor. Bunun farkında olan Google, yavaş yavaş APK olarak indirilen uygulamanın yükleme işlemlerini engellemeye başladı. Uygulama şu an için Google tarafından engellenmiş olsa da, Apple tarafındaki platformlarda halen daha indirilebildiğini de ekleyelim.

    Magazin Haberleri Bülteni (7 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hava durumu: İstanbul - Ankara - İzmir ve diğer iller! MGM'den sağanak uyarısı...

    Hava durumu: İstanbul - Ankara - İzmir ve diğer iller! MGM'den sağanak uyarısı...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    Son dakika... 81 il valiliğine koronavirüs talimatı! Yarın yapılacak

    Son dakika... 81 il valiliğine koronavirüs talimatı! Yarın yapılacak

    Sıradaki Haber