Google veri ihlali nedeniyle AnTuTu Benchmark'ı engelledi!

Son zamanlarda veri ihlallerinde gözlenen artışa bir uygulama daha katıldı. LinkedIn ve Reddit gibi platformlardan sonra, şimdi de AnTuTu Benchmark testinde veri ihlali ortaya çıktı. Google bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte AnTuTu'yu engelledi.

Her ay en güçlü telefonların listesini yayınlayan ve akıllı telefon testi yapan AnTuTu, veri ihlali nedeniyle Google Play Store'dan kaldırıldı. Ayrıca Google, AnTuTu'nun kullanıcılar için büyük riskler taşıdığını açıkladı.

Şu an için Google platformlarında kaldırılan uygulama, APK olarak farklı sitelerden indirilebiliyor. Bunun farkında olan Google, yavaş yavaş APK olarak indirilen uygulamanın yükleme işlemlerini engellemeye başladı. Uygulama şu an için Google tarafından engellenmiş olsa da, Apple tarafındaki platformlarda halen daha indirilebildiğini de ekleyelim.