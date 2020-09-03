Hotmail Giriş (Oturum Aç) Adresi Nedir? Kayıt Olma (Hesap İçin Kaydol) Ve E-Posta Pop3 Ayarları

Hotmail outlook sunucusu ile hizmet veren bir microsoft yazılımıdır. 2012'de kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kullanıcılar hotmail sistemine kaydolduktan sonra birçok ücretsiz depolama özelliğine de sahiptirler.

Hotmail Giriş (Oturum Aç) Adresi Nedir?

Hotmail sitesine kaydolduktan sonra hesap açabilmek için giriş adresine ihtiyacınız vardır. Hotmail giriş adresi adından farklı olarak www.outlook.live.com şeklindedir. Bu adrese girerek hotmail sistemine giriş yapabilirsiniz. Bu sayfada açılan sağ üst sekmede yer alan seçeneklerde "oturum açın" seçeneğine tıklayarak oluşturmuş olduğunuz hotmail adresine giriş sağlayabilirsiniz. Açılan sekmede e-posta adresinizi girebilirsiniz. Dilerseniz skype adresini de direkt olarak buradan girebilirsiniz. Ardından yeni açılan pencereden şifrenizi de girerek hotmail adresinize giriş sağlayabilirsiniz.

Kayıt Olma (Hesap İçin Kaydol) e E-Posta POP3 Ayarları

Hotmail dünyanın en çok kullanılan e-posta hizmetlerinden birisidir. Eğer bir e-posta adresiniz yoksa kayıt olmak için www.outlook.live.com adresine girerek buradan kayıt işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Açılan sayfada yine "oturum açın" seçeneğine tıklayın. Hemen alt tarafta yer alan "Hesabınız yok mu? Bir tane oluşturun" seçeneğine tıklayarak hotmail adresi oluşturabilirsiniz. Burada ki seçmelerden outlook.com veya hotmail.com seçenekleri çıkacaktır. İstediğiniz birini seçerek hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Hesabınızı oluşturduktan sonra bir de POP3 ayarları yapabilirsiniz. POP3 ayarları genellikle mail almak için kullanılan bir hizmettir. Hızlı bir şekilde mail almanızı sağlayan bu iletişim protokolünü hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bunun için ise Microsoft firmasının oluşturmuş olduğu outlook programına ihtiyacınız vardır. Outlook programını açtıktan sonra sol üstte yer alan "Dosya" seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra ise açılan sekmeden hesap ekle butonunu kullanarak hotmail adresimizi giriyoruz. Elle kurulum seçeneğine tıkladıktan sonra ileri diyerek POP seçeneğine tıklıyoruz. Bu bölümde ise gerekli alanları doldurarak işlemi tamamlıyoruz.