Intel vPro platformu yüksek performans isteyenlere cevap verecek!

Yeni işlemcilerle ilgili açıklama yapan Intel’in Kurumsal Müşteri Platformları Başkan Yardımcısı Stephanie Hallford, “İşletmelere yönelik olarak tasarlanmış olan Intel vPro platformu, performans, gelişmiş donanımlı güvenlik, yönetilebilirlik ve istikrar için kapsamlı bir çözümdür. Yeni 10. Nesil Intel Core vPro işlemcilerimizle, yalnızca bugün karşılaşılan değil aynı zamanda gelecekte de PC’lerin yaşam döngüleri boyunca kullanılacağı çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olmak için bu sağlam temeli daha da geliştirdik.” dedi.

Intel vPro platformu 10 yıldan uzun bir süredir iş güçlerinin güvenli bir şekilde ve daha az aksama süreleriyle düzgün ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olmak için kontrol özellikleri ve fırsatlar sunuyor. Intel vPro’nun bu konuya verdiği önem en son geliştirilen, 10. Nesil Intel Core işlemcilerle çalışan ve yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan uzaktan iş gücüne yönelik olarak kapsamlı bir dizi ek özellikle desteklenen Intel vPro platformu ile daha da pekişiyor.

Ödün vermeyen üretkenlik, donanım tabanlı güvenlik özellikleri ve inovasyon için bir temel oluşturmak üzere 10.Nesil Intel Core vPro işlemcilerle güçlendirildi.

En yeni Intel vPro işlemciler tarafından desteklenen sistemler, çalışanlara üretken olmaları için ihtiyaç duydukları birinci sınıf performans ve yanıt verme gücü sağlıyor.

Intel vPro platformunda video konferans için en iyi bağlantı hızını sunan entegre Wi-Fi 6 (Gig +) bağlantı özelliği, daha yüksek performans ve aynı zamanda da BT departmanı çalışanlarına ve kullanıcılara karşılaştıkları mevcut ve yeni zorlukların üstesinden gelmeleri için yardımcı olacak yönetilebilirlik teknolojileri yer alıyor. Tüm bu özellikler bir dizi farklı form faktörü üzerinde sunulabiliyor: Project Athena onaylı şık, zarif, güçlü ve modern cihazlardan yüksek performanslı masaüstü tasarımlara kadar birçok form faktörü.

Tüm bunlar, Intel’in Project Athena inovasyon programına dayanan şık, güçlü ve modern cihazlardan çeşitli form faktörlerinde sunulabiliyor.

Cisco’nun Kablosuz Teknolojilerden Sorumlu Başkanı Matt MacPherson da Intel’in yeni vPro platformu ile ilgili olarak, “10 yılı aşan bir süredir Cisco ve Intel emsalsiz kablosuz deneyimi sunmak için işbirliği yapıyor ve Wi-Fi’ın kurumsal kullanımını ve etkisini artırmaya yardımcı oluyor. Bu yakın işbirliği yeni endüstri standartları ve inovasyonlar ortaya çıktıkça, erken ve kapsamlı testler yoluyla Cisco ve Intel müşterilerine son çıkan teknolojileri hızlı ve güvenli bir şekilde benimseme olanağı sunuyor. Müşterilerimizin, yeni 10. Nesil Intel Core vPro işlemcilerin ve Cisco’nun en yeni Wi-Fi 6 onaylı erişim noktalarının sunduğu daha güvenilir bağlantı, daha hızlı dosya indirme ve gelişmiş uygulama performansı özelliklerini deneyimlemelerini heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Bu yeni nesil platformdaki bazı geliştirilmiş özellikler şöyle:

• 3 yaşındaki bir laptopla karşılaştırıldığında tüm sistemde %40’a kadar daha yüksek performans

• 3 yaşındaki bir laptopla karşılaştırıldığında %36’ya kadar daha fazla ofis verimliliği

• 5 yaşındaki bir laptopla karşılaştırıldığında veriyi %44’e kadar daha iyi analiz etme ve görüntüleme özelliği

• Video konferanslar için en iyi Wi-Fi teknolojisi için entegre Intel Wi-Fi 6 (Gig+) bağlantı özelliği ile yoğun ortamlarda yaklaşık 3 kat daha hızlı Gigabit hızları ve gelişmiş performans

• Hızlı yanıt verme özelliği, uzun pil ömrü ve Project Athena onaylı dizüstü bilgisayarlarda anında kalınan yerden işleme devam edebilme özelliği

Güvenlik, yönetim ve operasyonel istikrar için yeni 10. Nesil Intel Core vPro işlemcilerdeki ek özellikler ise şöyle:

Daha Güvenli bir Temel ve Altyapı:

• Intel Donanım Kalkanı kötü amaçlı yazılımların saldırılarını önlemek için özellikler sunuyor. Artık, tehdit tespit özelliği ve sistem belleğinin de ötesinde kapsamlı koruma ile kritik önem taşıyan kaynakların korunmasına da yardımcı oluyor.

• Intel Güvenilir Tedarik Zinciri daha fazla gönül rahatlığı için PC bileşenlerinin izlenebilir olmasını ve orijinalliğinin denetlenmesini sağlıyor.

Modern Yaşam Döngüsü Yönetimi:

• Intel Aktif Yönetim Teknolojisi ve and Intel Uç Nokta Yönetim Asistanı, cihazların ister işletmenin tesisi içinde ister bulut ortamında olsun her yerden uzaktan yönetilebilmesini sağlayarak, işletmelerin destek, PC bakım ve çalışanların aksama süreleri gibi konularda hem paradan hem de zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olabiliyor.

Yeni 10. Nesil Intel Core vPro mobil ve masaüstü işlemcilerle çalışan PC’lerin önümüzdeki aylarda PC üreticileri tarafından satışa sunulması bekleniyor.