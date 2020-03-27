Intel'den Corona virüsle mücadele için 6 milyon dolarlık bağış!

4 milyon dolarlık bağış; gıda güvenliği, barınma, tıbbi ekipman ve küçük işletmelere yönelik destek için ilgili vakıflara ve kuruluşlara dağıtılacak. Yararlanacak kurumlar arasında gıda bankaları, okul bölgeleri ve çocuk hastaneleri bulunuyor. ABD'deki başlıca bağış alanları arasında Arizona, California, Massachusetts, New Mexico, Oregon ve Texas bulunuyor. Uluslararası çapta bağış alanları arasında ise Kosta Rika, Hindistan, İrlanda, İsrail, Malezya, Meksika ve Vietnam yer alıyor.

Intel, koronavirüse karşı kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarına 1 milyondan fazla koruyucu ürün bağışladığını da açıkladı.