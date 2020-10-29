iPhone 12 fiyatı ve özellikleri | iPhone 12 Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak, çıkış tarihi belli oldu mu?
iPhone 12 ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisinin yeni telefonlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Peki, iPhone 12 Türkiye satışı ne zaman yapılacak? iPhone 12 çıkış tarihi belli oldu mu? İşte iPhone 12 özellikleri ve fiyatı ile ilgili ayrıntılar.
Apple, iPhone yeni modelini tanıttı. Tanıtımda iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max görücüye çıktı. iPhone yeni modellerinin Türkiey'de ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli olmadı.
iPhone 12 FİYATI NE KADAR?
iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar
iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar
iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar
iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar
iPhone 12 ÖZELLİKLERİ
iPhone 12'nin 6.1 inç OLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe, kontrast oranına ve piksel yoğunluğuna sahip. Dolby Vision, HDR gibi teknolojileri destekliyor.iPhone 12'nin kullandığı ekranda özel olarak tasarlanan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.eramik kaplama var ve 6 metreye kadar su geçirmiyor.