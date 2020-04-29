Kingston NVMe PCIe SSD KC2500'ü tanıttı' İşte fiyatı ve özellikleri...

Kompakt M.2 2280 biçiminde 2 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle gelen KC2500, PCIe hızlarından yararlanırken diğer bileşenler için de alan sağlıyor. Kendi kendini şifreleyebilen SSD; AES-XTS 256-bit donanım tabanlı şifreleme teknolojisinden yararlanarak uçtan uca tam veri güvenliği paketine destek veriyor. Model ayrıca Symantec, McAfee ve WinMagicgibi bağımsız yazılım markaların TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi çözümlerini kullanma imkanı sunuyor. KC2500’de BitLocker ile birlikte kullanılan Microsoft eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor.

“Yüksek performanslı istemci PC’si kullanımında çıtayı yükselten KC2500; masaüstü bilgisayar ve iş istasyonlarındaki yoğun iş yüklerinin ve HPC uygulamalarının üstesinden gelebilen hızı ve güvenilirliği sağlıyor.” diyen Kingston SSD İş Birimi Müdürü Justin Karasek, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Kompakt M.2 biçimi ve geniş güvenlik ve şifreleme seçenekleri, mevcut sistemlerini yenilemek isteyen kurumlara veya sistemine NVMe PCIe SSD’lerle elde edilen en iyi performansı eklemek isteyen uzman kullanıcılara esneklik sunuyor.”

Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD Özellikleri :

İnanılmaz NVMe PCIe performansı

Kapsamlı güvenlik paketi desteği: TCG Opal 2.0, XTS-AES 256-bit, eDrive

TCG Opal 2.0, XTS-AES 256-bit, eDrive Masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemleri için ideal

2 TB2’a varan kapasitelerle bilgisayarınızı geliştirin