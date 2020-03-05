KVKK çevresinde hangi teknolojiler kullanılıyor?

Erdal Kaplanseren Twitter: @Kaplanseren

KVKK, kişisel verileri kullanan, işleyen ve saklayan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları kapsıyor. KVKK, verilerin belli bir düzende işlenmesini ve gizliliğini sağlamak için birçok teknoloji kullanıyor.

Kişisel veri tespit testi

Kişisel veri kapsamına giren bilgiler; kimlik numarası, köken, din, sağlık bilgileri ve öğrenim bilgileridir. Bu verilerin tespiti kanun çerçevesinde işlem yapılabilmesini sağlıyor. Kişisel veri tespit testi ile bireylerin kişisel verilerinin tespit edilmesi sağlanıyor.

Veri sızıntısı engelleme-DLP testi

İşletmeler, müşterileri ve çalışanlarına ait pek çok hassas veriye sahip oluyor. İşletmelerdeki verilerin dışarıya sızmaması için DLP testi uygulanıyor. “Veri sızıntısı önleme”, “veri kaybı önleme”, “veri kaçağı önleme”, “veri sızıntısı engelleme”, “veri kaybı engelleme” veya “veri kaçağı engelleme” olarak bilinen bu DLP testi ağ içinde, depolama alanlarında ve son kullanıcı (uç) noktalarında koruma sağlıyor ve her kurum için önem taşıyor.

Şifreleme testi

Verilerin ele geçirilmesi durumunda verinin şifreli olması hacker’ın veriyi elde edememesini ve veri sızıntısının olmamasını sağlıyor. KVKK açısından önem arz eden şifreleme testi, verinin şifrelenerek çıkmasını amaçlıyor.

E-posta güvenliği testi

E-posta, en yaygın kullanılan iletişim yöntemleri arasında bulunuyor. Bu da siber saldırganların araç olarak maili kullanmasına neden oluyor. Bir çalışanın bilinçsizce üçüncü taraflardan gelen mailleri açması, kurum bilgisayarı ve ağını riske atabiliyor. Bu nedenle e-posta güvenliği büyük önem taşıyor.

Web güvenliği ve ADC testleri

Web sitelerinin de siber saldırılara uğrama olasılığı bulunuyor. Özellikle ticari işletmelerin dijital dünyada görünür olmasını sağlayan web siteleri ve bankaların web siteleri, en ufak bir güvenlik açığı olması durumunda kötü niyetli saldırganlarca sömürülebiliyor.

Log ve SIEM teknolojileri testi

SIEM ve Log teknolojileri, kurumlarda gerçekleşen işlemlerin kaydının ve analizinin barındırılmasını sağlıyor. Bu nedenle veri sızıntısında SIEM ve Log kayıtları kontrol ediliyor.

Veri silme yok etme testi

Verilerin imha edilmesi kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi anlamına geliyor. Verilerin kasten ve kast dışı yok edilmesi, KVKK’ye uyulmadığı anlamına geliyor.

Zaman damgası testi

Zaman damgası, 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanununu” uyarınca; bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi maksadıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt anlamına geliyor. Verinin ne zaman değiştirildiği, alındığı, gönderildiği gibi birçok önemli bilgiye ulaşmayı sağlaması bakımından zaman damgasının KVKK için önemi büyüktür.

Veri tabanı güvenliği testi

Birbirleriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlar olan veri tabanlarında bir güvenlik açığı bulunması veri sızıntısı anlamına gelebilir. Bu tür güvenlik açığının olup olmadığını tespit etmenin yolu veri tabanı güvenliği testi yapmaktır.

Tokenizasyon testi

Hassas verileri korumak için şifrelenmiş verilerle yer değiştirme yöntemi kullanılması tokenizasyon teknolojisini ifade ediyor. Hassas verilerin şifrelenme durumunu kontrol etmek için tokenizasyon testinden yararlanılıyor.

Yapılandırılmamış veri güvenliği ürünleri

Cihazın kurulumunu veya konfigürasyonunun eksik olması, siber saldırganlar için harika bir fırsat anlamına geliyor. Verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini önlemenin yollarından biri de cihazların konfigürasyonunu tam yapmak oluyor.

Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) ürünleri

Cihazda hangi özellikler açık, cihazın dışardan erişim için açığı var mı gibi soruların cevaplarının bilinmesi ve cihazların yönetilmesi için MDM büyük önem taşıyor.

Yetki ve erişim denetim ürünleri

Yetki ve erişim denetim ürünleri, ağa kim bağlanıyor, şu anda ağda neler oluyor gibi soruların cevaplarının bilinmesi açısından önem taşıyor. Ağın izlenmemesi durumunda kötü niyetli biri kurum ağına bağlanıp içerden verileri alabilir. Bu nedenle bu tür ürünler işletmeler için önem taşıyor.