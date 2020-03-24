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    HaberlerTeknoloji Haberleri Logitech G ve McLaren ortaklığı devam ediyor
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    24.03.2020 - 16:24 |

    Logitech G ve McLaren ortaklığı devam ediyor

    Logitech G, 1963 yılında kurulan Formula 1 takımı McLaren ile yeni dönem ortaklığını duyurdu. Espor sektörüne ve yarışlara farklı bir bakış açısı getirecek olan bu işbirliği, McLaren’in motor sporları ve otomotiv dünyasındaki zengin mirasını, Logitech G’nin espor ve oyun teknolojisindeki uzmanlığıyla birleştirerek çok daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.

    Logitech G ve McLaren ortaklığı devam ediyor

    Logitech G’nin McLaren’in espor faaliyetlerini en başından beri desteklediğinin altını çizen McLaren Racing Satış ve Pazarlama Müdürü Mark Waller, “Bu ortaklığı McLaren Racing ve Automotive’i de kapsayacak şekilde genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Oyuncular için en iyi deneyimi sunan yüksek kaliteli ürünlerle sektöre damga vuran Logitech G ile işbirliği yapmak bizim için çok kıymetli. Yarış dünyasına hep birlikte yeni bir bakış açısı getireceğimiz için çok heyecanlıyız” diye konuştu.

    Ortaklıkla ilgili açıklama yapan Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G olarak esporun ve yarışmaların büyüyüp yaygınlaşması için ciddi yatırımlar yapıyor, esporcuların beklenti ve ihtiyaçlarının çok daha fazlasını karşılayan profesyonel ekipmanlar geliştiriyoruz. Paydaşlarımızla yeni işbirliklerine imza atma bizim için en önemli konulardan biri. Bu nedenle Logitech G Challenge gibi etkinliklerle dünyaya damga vurduğumuz McLaren ile ortaklığımızın kapsamının genişletilerek devam etmesi hepimiz için mutluluk verici. McLaren ortaklığımız sayesinde hepimizin içindeki yarış ruhunu ortaya çıkaracak işler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

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