Mini Bilgisayar Casper Nirvana M200 Satışta!

İşletmeler için geliştirilen Casper Nirvana M200 Mini bilgisayar, 5.5 cm yüksekliği, 20 cm uzunluk ve 1 kg hafifliği ile stant üzerinde ve monitör arkasında olmak üzere iki farklı kullanım sağlıyor. Özellikle minimal ofislere sahip iş yerlerinde alandan tasarruf edilmesini sağlayan Nirvana M200, kutu içerisinde opsiyonlu bulunan VESA aparatı sayesinde monitör arkasına takılabilirken, stant aparatları ile dikey kullanım imkânı veriyor

Minimal tasarım, maksimum performans:

Çoklu işlem ihtiyaçları için güçlü performans sunan yeni Casper Nirvana M200 masaüstü bilgisayar, en yeni teknolojili, Intel 9. Nesil Intel Core serisi ve 65Watt TDP destekli işlemcilerle iş hayatını kolaylaştıran teknolojik çözümler sunuyor. 35Watt TDP destekli işlemcilere göre %18 performans artışı sunan M200, en güncel chipset donanımlarını kullanıyor.

Güvenilir soğutma performansı ve daha hızlı RAM:

Yüksek ısı iletim destekli alüminyum ve bakır alaşımından oluşan işlemci soğutma fanı sayesinde uzun saatler performanslı kullanım sağlayan M200 mini bilgisayar ile, BIOS üzerinden RPM değerini kontrol edilerek çalışma sıklığına göre soğutma performansı iş yoğunluğuna göre ayarlanabiliyor. Sahip olduğu 2 RAM slotu sayesinde maksimum 32GB RAM desteği sunabilen M200, profesyonel çalışmalarda aynı anda birçok programı kesintisiz kullanma imkânı sağlar. Son DDR4 teknolojisi, bir önceki nesil teknolojiye göre 1.5 kat daha hızlı ve %20 daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir.

Yapılandırılması kolay sistem:

Çalışma hayatına uyum sağlayabilen sistemi ile farklı ihtiyaçlar doğrultusunda konfigüre edilebilen Casper Nirvana M200 sonradan doğabilecek ihtiyaçlar için kolayca uygulanabilen sitem özelliklerini yükseltme özelliğini kullanıcılara sunuyor.