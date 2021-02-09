Network Nedir, Ne İşe Yarar? Bilgisayarda Network Nasıl Kurulur?

Söz konusu internet olduğu zaman Network pek çok kişi tarafından duyulan bir kelimedir. İngilizceden çevirme bir kelime olması ile beraber, Türkçe karşılığı internetin temel yapısını oluşturur.

Network Nedir?

En çok merak edilen konular içerisinde network nedir sorusu geliyor. Birden fazla bilgisayarın değişik nedenler ile beraber birbirine bağlandığı yapıya network denir. Bu durum aynı zamanda Türkçe karşılığı olarak ağ ifadesi ile öne çıkıyor. Yani farklı bilgisayarların birbirlerine özel olarak ağ üzerinden bağlanması şeklinde ifade etmek mümkün.

Network Ne İşe Yarar?

Özellikle birçok farklı şirket için bilgisayarların birbirine bağlanması noktasında, Network büyük bir öneme sahiptir. Böylece yapısal olarak bilgisayar üzerinde gerçekleşen pek çok işlem çok daha etkin biçimde, ortak bir çatı altında gerçekleştirilebilir. Bu konuda farklı sebepleri Network üzerinden ifade etmek mümkündür.

- Bilgi paylaşımı

- Yazılım ve donanım paylaşımı

- Merkezi yönetim

- Şirket içi destek kolaylığı

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı günümüzde Network sistemi artık bir mecburiyet haline gelmiş durumda.

Bilgisayarda Network Nasıl Kurulur?

Belli başlı bazı protokoller doğrultusunda network kurulur ve bilgisayarlar birbiri ile bağlantıya girer. Protokoller ise uyulması gereken kurallar dizisidir. Bu doğrultuda protokoller ele alınmak suretiyle, belirlenmiş olan bilgisayarların sistemleri bir araya getirilerek bağlanır. Bu protokoller bir insan için dil ne kadar önemliyse bilgisayar adına da protokoller o kadar önemlidir. Böylece bilgisayarların donanımı üzerinden belirlenmiş yapılar, bir araya getirilerek ortak şekilde çalışma imkanı elde edilir.