Paratoner Nedir, Ne İşe Yarar? Paratoner Nerelerde Kullanıır?

Radyoaktif kaynaklardan üretilen paratoner çeşitleri ise 1990 yılından sonra kullanılmaya başlandı. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu ortaya çıkan radyoaktif paratonerlerin üretilmesi ve kullanılması 2000 yılı itibariyle dünya genelinde yasaklandı.

Paratoner Nedir?

Yıldırımlarda biriken elektrik yükünü toprağa ileterek etkisiz hale getiren aparatlara paratoner adı verilir. Paratoner, elektriksel kutuplar üzerine araştırmalar yapan Benjamin Franklin tarafından icat edildi. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olan paratoner, ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinin New York eyaletinde kullanıldı.

Paratonerlerin en eski versiyonları Benjamin Çubuğu ismiyle bilinir. Diğer çeşitlerine göre daha ince olan bu yıldırımsavarların uç kısmı sivridir. Uçlara bağlanan iletkenlerle elektriği toprağa ileten Benjamin çubukları 19. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmıştır.

Günümüzde en çok kullanılan yıldırımsavarlar aktif paratoner adıyla biliniyor. İçten yanmalı motorlarla çalışan bu aparatlar hem ekonomik hem de kullanışlıdır. Paratonerlerin yüksek teknoloji desteği ile üretilmiş olan versiyonlarına ise Faraday Kafesi adı verilir.

Paratoner Ne İşe Yarar?

Paratoner, yıldırımlarda biriken elektrik yükünü toprağa aktarmak için kullanılır. Bu aparatların kullanılması ile birlikte yıldırım düşmesi sonucu oluşacak can ve mal kayıpları önlenmiştir.

Paratoner Nerelerde Kullanılır?

Paratonerin tek katlı binalarda ve müstakil evlerde kullanılması tehlike arz eder. Bu nedenle gökdelenlerde ve yüksek binalara kurulur. Paratonerin kullanıldığı diğer yerler ise sanayi tesisleri ve gemilerdir.

Yıldırımsavar montajı için mutlaka uzman desteği alınmalı ve elektrik mühendisleri ile birlikte çalışılmalıdır.