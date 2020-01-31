PintiPanda Can Sungur ve dahası... Tüm yayıncılar GİST'te buluştu!

Batuhan Dönertaş

Batuhan.Donertas@milliyet.com.tr

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gaming İstanbul Ocam itibari ile kapılarını oyunseverlere açtı. Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gaming İstanbul, aynı zamanda Avrasya'nın en büyük oyun fuarı olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en büyük oyun fuarlarından olan GİST'in marka yönetmeni Meriç Eryürek sorularımızı yanıtladı. Tüm yayıncıların bu fuara yolunun düşeceğini açıklayan Eryürek katılım hakkında da detaylı bilgiler aktardı. İşte Eryürek'in röportajının tamamı...

GİST başladı bugün ikinci günündeyiz. Nasıl geçiyor sizce, izlenimleriniz neler?

- Beklediğimiz bir kalabalık var. Fuarların en kalabalık günleri Cumartesi günüdür normalde ancak Gaming İstanbul'da beşinci yıldayız ve bizim kalite ölçeğimiz her yıl bir önceki yıla göre Perşembe günü Cumartesi'den kalabalık oluyor mu olmuyor mu? Ölçeğimiz bu dolayısıyla bu yıl da kalabalık oldu. GİST'in büyüme oranı yüzde 30 bu da beklentilerimizi karşıladı. Cumartesi çok daha büyük bir kalabalık bekliyoruz tabii. Kalite olarak içerideki markalar olsun, gelen oyuncuların oyun kaliteleri olsun beklentilerimizi oldukça karşılıyor.

GİST boyunca katılımcılar ve yayıncılardan kimler gelecek?

- İsim listesi vermem mümkün değil çünkü her marka kendi yayıncılarını getiriyor. Gaming İstanbul'un özel misafiri zaten yayıncıların çoğu. En büyük yayıncıların hemen hemen tamamı dört gün içinde burada olacak. Markalar kendi yayıncılarının katılımlarını açıklıyor. Mesela Jahrein gelecek PintiPanda ve Can Sungur zaten başından beri buradaydı. Diğer isimlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum markalar ve yayıncıların kendi açıkladıkları listelerden kontrol edebilirler. Tüm yayıncılar bir şekilde GİST'te oluyor.

Buraya katılan markalar ne düşünüyor? Memnun mu herkes?

- Marka yöneticileriyle sürekli birlikteyiz. Biz bir fuar yapıyoruz ama onlar olmadan olmaz. Ortak duyurular çıkarılıyor, yani çalışmalar birlikte yapılıyor. Endüstri olarak 500 ya da 600 kişiyiz zaten hepimiz buradayız. Memnun olduklarını ifade ediyorlar. Gerçekten kolektif bir çalışma var.