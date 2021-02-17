Plc Nedir, Ne İşe Yarar? Plc Nerelerde Kullanılır?

PLC kelime anlamı olarak Türkçede Programlanabilen Mantıksal denetleyici demektir. Bu cihaz ile işler çok daha kolay bir şekilde yürütülebilmektedir. Bunun yanında insan gücünden de tasarruf sağlanmış olur. Bu gibi sebepler nedeniyle PLC üretim fabrikalarında sıklıkla kullanılır.

PLC Nedir, Ne İşe Yarar?

PLC, Programmable logic controller kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasıdır. Özellikle fabrikalarda kullanılan makinelerin üretim hatalarının kontrolünde kullanılır. Bununla birlikte özellikle projelerde kullanılabilmesi amacı ile Arduino mikrokontrolcü kartları da bulunabilir. Böylelikle farklı sensörlerden gelecek verinin okunması ile kontroller sağlanmaktadır.

Bununla birlikte giriş, çıkış ve izleme ile haberleşmelerin sağlanmasına da yardımcı olmaktadır. PLC'ler ağır fiziksel şartlarda kolaylıkla çalışabilmektedir. Bunun yanında düşük sıcaklık, nem, toz, mekanik titreşim ya da darbe gibi alanlarda rahatça çalışabilmeleri için tasarlanmışlardır.



PLC avantajları şu şekilde sıralanabilir;

Hazır fonksiyonların hızlı bir şekilde kullanımı sağlanabilmektedir.

Kullanımı kolaydır. Çok fazla yer kaplamazlar. Kablo bağlantıları da fazla değildir.

Dayanıklı olmaları sebebi ile her ortamda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Çok fazla arıza problemleri göstermezler. Bakımları da oldukça kolaydır. Bunun yanında güvenilir olmaları ile de bilinirler.

Giriş ve çıkış durumları kolaylıkla izlenebilmektedir.

PLC'ler Nerelerde Kullanılır?