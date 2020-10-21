Pnr Kodu Nedir, Ne İşe Yarar? Biletlerde Pnr Kodu Nerede Bulunur?

PNR kodu açılımı Passenger Name Racord şeklindedir. Diğer bir adı ile yolcu isim kaydı kısaltması anlamına gelmektedir. Yolcuların internet üzerinden aldıkları biletlerde verilen bir kod olmaktadır.

PNR Kodu Nedir, Ne İşe Yarar?

Hava yolu ile ulaşım sağlayacak olan kişilerin birçoğu biletlerini internet üzerinden rezerve ederler. Yolcuların internet üzerinden uçak bileti rezerve etmeleri veya satın almaları durumunda PNR kodu yolculara verilmektedir. Bu kod rakam ve harflerden oluşmaktadır.

PNR kodu ile yolcular hava limanlarından biletlerin çıktısını alabilmektedirler. Ayrıca değişim ve iptal işlemleri de bu kod aracılığı ile yapılmaktadır. Genel olarak bakıldığında PNR koduna rezervasyon numarası da diyebiliriz.

PNR kodu internet üzerinden uçak bileti alındığı zaman yolcuların cep telefonlarına veya e mail adreslerine gönderilmektedir. Eğer yolcular basılı bilet almışlar ise biletlerin üzerinde de PNR kodu bulunmaktadır. Herhangi bir nedenden dolayı biletin kaybolması durumunda bu kod ile yenisi alınabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta ise bilet alırken kişisel bilgilerin doğru girilmesidir. Çünkü verilen bu bilgilerin doğruluğu oldukça önemlidir.

Biletlerde PNR Kodu Nerede Bulunur?

PNR kodu içerisinde pek çok farklı bilgi bulunmaktadır. Fakat bunlardan beş tanesinin bulunması zorunludur. Zorunlu bulunması gereken bilgileri ise şunlardır:

- Yolcunun isim bilgisi

- Uçuş parkuru

- İletişim Bilgileri

- Biletleme ve opsiyon

- PNR'ı oluşturan kişi

PNR kodu internetten bilet satın alındığı anda yolcuların iletişim bilgilerine iletilmektedir. PNR kodunu vermiş olduğunuz cep numarasına gelen mesaj ile veya e mail adresinizden öğrenmeniz mümkündür. Bunun dışında hava limanından biletleri aldığınız zaman da bilet üzerinde PNR kodu yer almaktadır. Bu kod mobil biniş kartınızın sağ alt kısmında, dijital seyahat belgesinin ise orta bölümünün aşağı kısmında rezervasyon bilgisi olarak yazmaktadır.