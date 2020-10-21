Promosyon Kodu Nedir? E-Ticaret Sitelerinde Promosyon Kodu Ne İşe Yarar?

E-ticarette gelir artırmak üzere satış sırasında farklı hedefleri tutturmak konusunda promosyon kodu kullanımı oldukça yaygın hale geldi. Bu kodların nasıl, hangi dönemde ve hangi hedef kitlesine yönelik kullanılması gerektiği ise işe yaraması açısından önemlidir.

Promosyon Kodu Nedir?

Gelir artırma, yeni kitlelere ulaşım ve satış hedefleri gibi farklı hedeflerin tutturulması için kullanılan özel müşteri uygulamalarına promosyon kodu denilir. Promosyon indirimleri sırasında verilen bu kodların doğru ve yerinde kullanımı etkili pazarlama çalışmalarına katkı sunar. Promosyon kodu kullanımlarını avantaja çevirmek için hangi dönemlerde, hangi hedef kitlesine hizmet verileceğinin kestirilmesi ve uygulanması önemlidir. Promosyon kodu kullanmanın avantajlarına kısaca bakacak olursak:

- Müşterilerin sadakatini artırıcı bir özellik içerir.

- Yeni müşterilerin sitenize kazanımını sağlar.

- Geri dönüşümlerin hızla alınmasını sağlar.

- Stok eritmek için mükemmel bir çözümdür.

- Dönemsel bazda satış hedeflerini tutturmak için etkili bir çözümdür.

- Markanın tanınması yolunda etkili bir çalışmadır.

Tabi tüm bu olumlu gelişmelerin yanı sıra dezavantajları da olabileceği için hesaplamaların doğru yapılması önemlidir. Promosyon kodunda oluşan dezavantajların bilinmesi ile doğru uygulama yapılması hedeflenmelidir. Bu dezavantajlara da kısaca bakarsak;

- Çok sık kullanılması marka değerini düşürür.

- Karlılık düşer.

- Sadece indirim bekleyen sadık olmayan müşteri kesiminin gelişmesini sağlar.

- Ortalama sepet tutarını düşürmesi dolayısıyla hesaplamaların doğru yapılması önemlidir.

E-ticaret Sitelerinde Promosyon Kodu Ne İşe Yarar?

E-ticaret sitelerinde promosyon kodunun işe yaraması için etkili kullanım esastır. Bunun için pek çok promosyon kodu türü mevcuttur. Bu türleri zamanında doğru ve etkin kullanmak e-ticaret sitesinin tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Promosyon kodu türlerine kısaca bakacak olursak;

- Yüzde odaklı promosyon kodları

- TL odaklı indirim kodları

- Hediye odaklı promosyon kodları

Ücretsiz kargo promosyon kodları şeklinde gerçekleştirilebilir. E-ticarete uygun olması için bu uygulamaların aylık, haftalık veya dönemsel olarak yerinde kullanılması gerekir.