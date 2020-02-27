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    HaberlerTeknoloji Haberleri Samsung Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max karşı karşıya!
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    27.02.2020 - 11:55 |

    Samsung Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max karşı karşıya!

    Hali hazırda ön siparişe açılan ve 6 Mart'ta satışa sunulması planlanan Samsung Galaxy S20, teknik özellikleriyle kağıt üzerinde büyüleyici duruyor. Peki, hız testlerinde neredeyse her zaman birinci olan iPhone 11 Pro Max ile kıyaslandığında, günlük kullanım senaryosunda nasıl bir iş başarıyor? iPhone 11 Pro max mi yoksa Samsung Galaxy S20 Ultra mı daha hızlı?

    Samsung Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max karşı karşıya!

    Duyurulmasıyla birlikte teknoloji severleri büyüleyen Samsung Galaxy S20 Ultra, kaslı donanım özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Pazardaki en büyük rakiplerinden biri olan iPhone 11 Pro'ya kıyasla teknik özellikl bakımından kağıt üzerinde daha üstün görünen S20 Ultra günlük kullanım senaryosunda ne kadar hızlı? 

    Bu sorunun cevabını verebilmek için EverythingApplePro isimli YouTube kanalı iki telefon arasında bir kıyaslama yaptı. Yapılan kıyaslamada, ilk turda iPhone 11 Pro Max lider olsa da, yüksek RAM kapasitesi sayesinde ikinci turda Samsung Galaxy S20 Ultra büyük bir fark atıyor. İşte iki akıllı telefon arasındaki hız testi! İyi seyirler...

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