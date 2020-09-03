Scratch Nedir, Ne İşe Yarar? Scratch Programı Nasıl İndirilir, Başlıca Özellikleri Nelerdir?

MIT’in geliştirmiş olduğu, 8-16 yaş arası çocukların rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmış olan, bir programlama dilidir. Bu program resim, müzik, ses gibi birçok medya aracı için kendi animasyon ve oyunlarımızı tasarlayabileceğiniz nitelikte bir program olmasıyla ön plana çıkmaktadır.



Scratch Nedir, Ne İşe Yarar?



Strach için aslında bir grafik programlama dili de söylenebilir. Sahip olduğu renkli arayüzü ile çocuklar için üretkenliği artırıcı yönde kendilerini ifade edebileceği bir program olma niteliği taşımakla birlikte çocukların gerçek yaşamda karşılaştıkları problemleri bu platformda yansıtarak kendi tasarımlarını oluşturdukları ve kendilerini ifade etmiş oldukları pratik programdır. Özellikle bilgisayar derslerinde bazı düzenlemelerin yapılmasıyla öğrencilere kullandırılmaya başlanmıştır. İlerde daha yaygın bir şekilde kullandırılmaya devam edecektir.



Scratch Programı Nasıl İndirilir, Başlıca Özellikleri Nelerdir?



Programı indirebilmek için öncelikle, 'http://scratch.mit.edu/scratch2download/ ' linkine giriş sağlamalısınız. Bu linke giriş yaptıktan sonra açılan sayfada 'Adobe AIR' eklentisi ekrana gelecektir. Gelen eklentiye tıklamalı, öncesinde bu programı kurmuş olmalısınız. Aksi taktirde scratch programı çalışmaz. Hemen sonrasında 'Dowland' butonuna tıklayarak programın setup dosyasını bilgisayarınıza kaydederek indirmiş olduğunuz dosyayı açabilirsiniz. Açtığınız dosyada 'Çalıştır' butonuna tıklayarak devam ettiğinizde, işletim sistemine göre seçenekler gelecektir. İndirim yapacağınız ürünün işletim sisteme göre bu seçenekler arasında uygun olanı seçebilirsiniz. Sonrasında programı kullanmaya başlayabilirsiniz. Programın birçok özelliği bulunmakta olup, ön planda olduğu yönler aşağıdaki gibidir; Birçok programın aksine, kullanıcılar dilediği gibi fonksiyonları fareyle sürükleyerek kullanabilir. Ve öncesinde kendisi için oluşturmuş olduğu hazır kodlamaları kayıt ederek, bir sonraki animasyonunda da bu hazır taslakları kullanabilir. Sağladığı birçok hazır fonksiyonlarını ayrı ayrı kategorize edilmiş olmasıyla kolay kullanım sunmaktadır. Bu sayede karmaşık kodlamaların dışına çıkılmış olup, noktalama işaretleri vs. kod satırları kullanılmaksızın yeni başlayan kullanıcılara son derece basit program dili sunmaktadır. Çocuklar için oluşturulmuş olan ScratchJr versiyonu mevcuttur. Çoklu dil desteği sağlamaktadır. Diğer programların aksine daha fazla paylaşılabilirlik düzeyi mevcuttur.