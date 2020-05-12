Sony HT-G700 ve HT-S20R isimli iki yeni sound bar tanıttı!

HT-G700, 3.1 kanal Dolby Atmos ve DTS:X teknolojisine sahip, güçlü surround ses kalitesini net diyaloglarla birleştirerek en sevdiğiniz TV programlarına ve filmlere tam anlamıyla konsantre olmanıza imkân veren bir sound bar.

Stereo içeriği 7.1.2 kanala kadar ulaşabilen surround ses sayesinde sesleri her yönden duyabilirsiniz. HT-G700, Sony’nin Dikey Surround Motoru’na sahip; yani HT-G700’ün üç ön hoparlörü, Sony’nin sinyal işleme teknolojisi ile birleşerek sizi hem yatay hem de dikey düzlemde sarmalayan ses konuşlandırmalarına olanak sağlıyor. Aynı zamanda sinyal işleme teknolojisi de surround sesi daha geniş bir alana dağıtacak şekilde iyileştirildi. Ayrıca, HT-G700’de Immersive AE (Ses Geliştirme) düğmesi aracılığıyla, normal stereo ses bile 7.1.2 kanala kadar surround sese yükseltilebilir, böylece surround ses seçeneği, her TV programına ve filme uygulanabilir.

Ayrıca, HT-G700, hem sevdiğiniz TV programlarında fişek hızında geçen diyalogların hem de Hollywood filmlerindeki fısıltılı repliklerin daha net duyulması için tasarlanmış yeni bir orta hoparlör sistemi sunuyor. HT-G700, müzik konusunda da işlevini en iyi şekilde yerine getirerek zengin ve ayrıntılı bir dinleme deneyimi sağlıyor. Dahası, HT-G700’ün bünyesindeki hassas ayarlı S-Force PRO, sesi daha büyük ekranlı (55 inçten fazla) TV’lere uyacak şekilde yükselterek izlediğiniz şeye tamamen odaklanabilmenizi sağlıyor.

En ideal ayarınızı seçin

Dinlediğiniz şeye en uygun ses veya ses modu, uzaktan kumandadaki bir düğmeyle doğrudan seçilebilir. Sinema modunda filmlere daha derinlemesine odaklanmanızı ve Müzik modunda en sevdiğiniz parçaların her ayrıntısını duymanızı sağlar. Ayrıca ek Ses modu ve Gece modu ayarları mevcuttur. Ses modu, ses ayarlarını konuşmaları belirginleştirecek şekilde uyarlar, böylece konuşulanların tek kelimesini bile kaçırmazsınız; Gece modu ses dengesini optimize ederek düşük ses seçimlerinde bile, izlenilen şeyin net bir şekilde duyulmasını mümkün kılar.

HT-G700 daha derin ve daha zengin baslar yaratan, güçlü ve kablosuz bir subwoofer ile birlikte geliyor. Buna ek olarak, daha geniş iç kabini sayesinde basları çok daha derin ve zengin hale getiriyor. Son olarak, Bluetooth veya HDMI eARC/ARC üzerinden, hızlı ve kolay şekilde TV’ye kurulumu gerçekleştirilebiliyor.

HT-S20R ise uygun fiyatına karşılık oldukça güçlü bir 5.1 kanal sound bar. Kapasitesini incelikle gizleyen zarif bir tasarıma sahip bu ürün, 400W güç, iki arka hoparlör ve subwoofer sunuyor. TV’lere mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlanan HT-S20R, TV’nize HDMI, optik veya analog girişler yoluyla kolayca bağlanabiliyor. Dilerseniz Bluetooth® veya USB üzerinden bağlanarak da müziğin tadını çıkarabiliyorsunuz.

HT-G700 Haziran 2020’den itibaren; HT-S20R Mayıs 2020’den itibaren mağazalarda bulunabiliyor.