Sony’nin yeni A8 4K HDR OLED TV’leri satışa sunuldu

A8’in üstün niteliklerinin merkezinde, görüntü verilerini hassasiyetle analiz ederek saf siyah, yüksek parlaklık ve gerçekçi görüntülerle OLED’in yoğun kontrastını ortaya çıkaran X1 Ultimate Görüntü İşlemcisi yer alıyor. TV aynı zamanda, gerçekçi gölgeler ve tonlar, daha fazla derinlik, incelikli dokular ve sadece OLED’in sunabileceği saf siyah kontrastla dolu sahnelerin keyfini çıkarabilmeniz için parlak alanlarda renk ve kontrastı iyileştiren Pixel Contrast Booster teknolojisine sahip. A8’i farklı kılan diğer bir özellik ise, ilk kez bir OLED TV’de Sony’nin kendi geliştirdiği X-Motion Clarity teknolojisinin kullanılmış olması. Bu sayede hızlı hareketler dahi akıcı ve net görünüyor. Hareketli görüntüler, bulanıklığı en aza indirecek şekilde hassasiyetle kontrol ediliyor, böylece yüksek hızlı sahnelerde görüntüler daha az parlaklık kaybıyla aslına sadık kalıyor.

A8 TV’ler, televizyon ekranını hoparlöre dönüştüren Acoustic Surface Audio teknolojisi sayesinde, Sony’nin tam anlamıyla çok boyutlu bir görsel-işitsel deneyim sunma geleneğini devam ettiriyor. Ekranın arkasındaki yenilikçi bir aktüatör, fark edilmeyecek şekilde titreşerek ses üretiyor; böylece duyduğunuz ses (örneğin karakter diyalogları ya da araba motoru), sahnede aksiyonun gerçekleştirdiği yerden geliyor. Bu teknoloji, Sony’nin ekranı televizyonun kenarlarıyla buluşturan süper ince, tek parçalı tasarımıyla bir araya gelerek dikkatiniz dağılmadan görüntüye odaklanmanızı sağlıyor. Ekstra vurucu sesler elde etmek üzere televizyonun arkasına görünmez şekilde entegre edilmiş iki subwoofer ise aksiyon filmleri ve müzik için ideal olan daha dinamik, bas ağırlıklı bir ses ortamı yaratıyor.

Yeni A8 televizyonlar, Netflix Calibrated Mode sayesinde içeriği oluşturanın niyetini aynen ekrana taşıyor. Bu mod, özellikle Netflix orijinal programlarının keyfini çıkarmak ve bir TV’de, film stüdyolarındaki ana değerlendirme monitörünün elde ettiği görüntü kalitesinin aynısını yeniden üretmek üzere özel olarak geliştirildi. Netflix Calibrated Mode ile içerik oluşturucunun vizyonuna ve niyetine sadık kalınıyor. Bunun yanında A8, aynı zamanda bir IMAX Enhanced ürünü. Yüksek kaliteli renk, kontrast, netlik ve ses ihtiyaçlarını karşılamaya hazır oluşuyla, tam anlamıyla çok boyutlu bir evde eğlence deneyimine olanak tanıyarak IMAX Enhanced içeriklerinden en iyi şekilde faydalanabilmeyi sağlıyor.

Sony’nin A8 4K HDR OLED TV’leri, görüntü ve ses kalitesini herhangi bir ortama göre optimize etmek üzere geliştirilmiş yeni bir teknoloji olan Ambient Optimization (Ortam Optimizasyonu) teknolojisine sahip. Bu teknoloji, görüntü parlaklığını odadaki ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlıyor; aydınlık odalarda parlaklığı yükseltip karanlık odalarda azaltarak mükemmel izlenebilirlik sunuyor. Hatta odada bulunan perde ya da mobilya gibi sesi emebilecek ya da yansıtabilecek nesneleri tespit ediyor ve ses kalitenizde kayıp yaşanmaması için akustiği buna göre ayarlıyor.

A8 serisi, Google Assistant, Google Play Store ve Chromecast’i yerleşik olarak içinde barındıran Android TV özelliği ile kullanıcılara içerik, hizmet ve cihazlara kendi kapsamlı platformu üzerinden kolayca erişme olanağı sunuyor. Sony’nin orijinal kullanıcı arayüz menüleri ve sesli kontrolleri de daha verimli bir gündelik kullanım için geliştirildi. Google Assistant ile uyumlu cihazlarla Google Home üzerinden YouTube videolarını televizyonunuzda görüntüleyip kontrol edebilirsiniz. Apple AirPlay 2 kullanıcıları doğrudan iPhone, iPad ya da Mac cihazlarından televizyonlarına film, müzik, oyun ya da fotoğraf akışı yapabilirler. Apple HomeKit teknolojisi, kullanıcılara televizyonlarını iPhone, iPad ya da Mac cihazlarından kontrol edebilmeleri için kolay ve güvenli bir yöntem sunuyor.

Sony A8 4K OLED TV: Temel özellikler

Ekran boyutları: 65 inç (164cm) ve 55 inç (139cm)