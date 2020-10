Sql Delete Komutu Nasıl Kullanılır? Kullanım Örnekleri İle Sql Tablo Ve Veri Silme Komutları

SQL komutları veri tabanı oluşturma ve yazılım da son derece önemli konutlardandır. SQL delete komutu mevcutta bulunan kayıtları bir tablodan silmek için kullanılır. Özellikle tablo içerisinde sadece istenilen, hatalı kısmın silinmesi için gerekli olan bir komuttur.

SQL Delete Komutu Nasıl Kullanılır?

SQL Delete komutu tabloda bulunan verilerin bir kısmını silme işlevini görmektedir. Bu komutun kullanımında dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. Seçilen satırların silmesi için SQL delete komutu kullanılırken şartı belirtmek oldukça önemlidir.

Seçilen satırları silme işleminde WHERE yan tümcesini bir DELETE sorgusuyla kullanılması ile şart belirtilmiş olur. Şart belirtilmeden yapılan işlem sonrasında tüm verilerin silinmesine neden olmaktadır.

SQL delete komutu kullanımında sıklıkla yapılan bir hata ise * kullanılmasıdır. Yazılımda sık kullanılan SELECT komutunda en çok rastlanılan * sembolünün SQL delete komutunda yeri yoktur. Kullanılması halinde yapılmak istenilen silme işlemi başarısız olacaktır.

SQL delete komutu kullanım şablonu şu şekildedir;

Delete Form [İşlem Yapılacak Dosya Adı] WHERE [ ŞARTLAR]

Tablo üzerinde yapılan bu işlem sayesinde şartları sağlayan verilerin silinmesi mümkün olmaktadır. Böylece bir tablonun farklı şekilde kullanılması gereken durumlarda pratik işlem yapılabilir. Şartlar kısmını ise silinmek istenen bilgilere göre oluşturmak oldukça önemlidir.

Kullanım Örnekleri İle SQL Tablo ve Veri Silme Komutları

Bazı örneklerle SQL delete komutu kullanımını daha iyi kavramaya yardımcı olacaktır.

Örnek 1:

Yazarlar tablosundan 32 sıralı yazarın silinmesi için SQL delete komutu kullanılması,

Delete Form yazarlar where yazarno=32

Örnek 2:

Maaş tablosunda Muhasebe bölümü verileri silinmesi için SQL delete komutu kullanımı,

DELETE FORM [ Maaş ] WHERE [ Muhasebe ]

Örnek 3:

Müşterilerin yer aldığı tablosundan soyadı Yağmur olan müşterilerin silinmesi için SQL delete komutu kullanımı,

Form Delete müşteri Where Soyad="Yağmur"

Örnek 4:

9B sınıfında bulunan erkek öğrencilerden notu 30 dan büyük olanların silinmesi için SQL delete komutu oluşturma,

Delete Form Öğrenci Where Sınıf=9A and cinsiyet= "E" and not>30

Örneklerde de anlaşıldığı gibi Delete form yazısı sonrası işlem yapılacak tablo adı yazılıyor. Sonrasında ise where ve silinecek olan veriyi tanımlayan kriter yazılıyor. Bu işlem sonucunda tabloda yer alan, where yani şartları sağlayan veri seçilerek silinmiş oluyor.