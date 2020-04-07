TCL yeni 10 serisi akıllı telefonlarını tanıttı!

TCL Industrial Holdings CEO’su Kevin Wang, konuyla ilgili şunları söyledi: “Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği markalarından biri olan TCL’i mobil alanı da kapsayacak şekilde genişleterek hayatın birçok alanında tam entegre bir akıllı ürün ekosistemi sunan küresel üreticilerden biri oluyoruz. Böylece müşterilerimize birbiriyle sorunsuz bir şekilde çalışabilen geniş ürün yelpazesini herkesten daha uygun maliyetle sunabiliyoruz.”

Şirketin “Muhteşem Görüntüleme” misyonunu her 10 Serisi akıllı telefona uygulayan TCL, kendi ürettiği ekranları, NXTVISION ve kamera teknolojisini kullanarak daha doğru renklerin yanı sıra gerçek zamanlı netlik ve kontrast iyileştirmeleriyle resimleri gerçeğe dönüştürmek için entegre ekosistemini kullanıyor. Son derece gelişmiş renk doğruluğu sunan TCL’in ekran teknolojisi sayesinde kullanıcılar gözleriyle gördüğü sahne ile ekranı arasında neredeyse hiçbir fark göremiyor. 10 Serisi’nde aynı zamanda SDR’den (standart dinamik aralıklı görüntüleme) HDR’ye (yüksek dinamik aralıklı görüntüleme) gerçek zamanlı dönüştürme özelliği sayesinde önemli noktaları parlatarak, gölgeleri karartarak, kontrastı artırarak ve renkleri güçlendirerek HDR’ye benzer video iyileştirmeleri sağlıyor.

TCL 10 5G: 5G Teknolojisini Daha Fazla Kişiye Ulaştırıyor

Şirketin 5G özellikli ilk akıllı telefonu olan TCL 10 5G, 5G bağlantının sunduğu faydaları modern ve uygun maliyetli bir ürün arayan tüketicilere ulaştırıyor. SnapdragonTM 7 serisi 5G SoC’sinden (Sistem üzeri Çip) güç alan TCL 10 5G, daha hızlı yükleme, indirme ve yükseltilmiş Wi-Fi bağlantı stabilliği için artırılmış veri bant genişliği sunuyor. TCL 10 5G aynı zamanda büyük ve modern 6.53 inçlik FHD+ DotchTM ekranı sayesinde yüzde 91 ekran-gövde oranına ulaşıyor.

Qualcomm Technologies, Inc. Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil Genel Müdürü Alex Katouzian da şunları söyledi: “Artık 5G çağına giriş yaptık ve hayatımızı temelden zenginleştirecek teknolojik devrimler bizi bekliyor. TCL ile aramızda uzun zamandır işbirliği yapmaktayız. Dolayısıyla TCL’in ilk 5G akıllı telefonları için Snapdragon 765 5G Mobil Platformu seçtikleri için mutluluk duyuyoruz. 5G bağlantıyı ve yapay zekayı bir araya getiren Snapdragon 765, TCL 10 5G’nin dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarına gelişmiş 5G özellikleri ve çığır açan deneyimler sunmasına yardımcı olacak.”

TCL 10 5G’nin arkasında bulunan dört kameralı kurulumda ise 64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera, 118 dereceli ultra geniş açılı kamera, kullanıcı yalnızca 2 cm gerideyken süper yakın kareler çekmesini sağlayan bir makro kamera ve Bokeh efektiyle profesyonel kalitede fotoğraflar için de derinlik kamerası yer alıyor. TCL 10 5G’nin ön tarafında yer alan 16MP kamera ise daha parlak özçekim fotoğrafları oluşturmak ve dördü bir arada büyük piksel teknolojisiyle özçekimleri üst seviyeye taşıyor. Dördü bir arada büyük piksel teknolojisi, daha parlak özçekim fotoğrafları oluşturmak için otomatik olarak dört pikseli birleştiriyor ve cihazın düşük ışıktaki özelliklerini iyileştiriyor.

TCL 10 5G, tüm gün kullanım için büyük bir bataryayla ve Quick ChargeTM 3.0 hızlı şarj özelliğiyle birlikte geliyor. OTG Ters Şarj özelliği sayesinde küçük eşyaları şarj edebilen veya şarjı az olan bir arkadaşa yardım için portatif bir ‘powerbank’e dönüşebiliyor. TCL 10 5G, yılın ilerleyen dönemlerinde 399 Euro fiyat etiketiyle seçili bölgelerde satışa çıkacak.

TCL 10 Pro: NXTVISION’ı TCL’in İlk Eğimli AMOLED Ekranıyla Yeni Bir Seviyeye Taşıyor

TCL’in ürettiği 6.47 inçlik FHD+ eğimli AMOLED ekranın kullanıldığı, 2020 iF Tasarım Ödülü’nü ve 2020 Red Dot Ödülü’nü kazanan TCL 10 Pro, kullanıcılarına yüksek bir renk netliği ve çözünürlük sunuyor. Eğimli tasarımıyla ekran adeta dışarı taşarken küçük çerçeveler de ekran-gövde oranını yükseltiyor ve Kenar Çubuğu da uygulamalara hızlı bir şekilde tek elle erişilmesini sağlıyor. TCL 10 Pro aynı zamanda kullanıcılarının kilidi hızlıca açabilmesi için ekranının altında parmak izi okuyucusu da barındırıyor. Neredeyse gerçek hayata yakın renkler üreterek gelişmiş görüntü ve video kalitesi sunan NXTVISION teknolojisinden avantaj kazanan TCL 10 Pro, Netflix içeriklerini HDR 10 kalitesinde oynatabilen sayılı akıllı telefondan birisi. Böylece kontrastı artırılmış ve renkleri zenginleştirilmiş birçok HDR içerik, uygun bir fiyatla kullanıcıya ulaşıyor.

TCL 10 Pro’daki yapay zekadan güç alan görüntüleme teknolojisi, düşük ışıkta bile net ve renkli fotoğraf çekebiliyor ve özçekim yapabiliyor. TCL 10 Pro’da 64MP yüksek çözünürlüklü kamerasından, 2.9 μm büyük piksel düşük ışıklı video kamerasından, 123 derecelik süper geniş açılı kameradan ve makro kameradan oluşan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca 24MP ön kamerası da bulunuyor. EK olarak hem gecede hem de gündüzde hızlı ve net bir fotoğraf için hibrit oto odaklanma çözünürlük özelliği de bulunuyor. Daha yaratıcı video çekenler kullanıcıların yüksek kaliteli video içerikleri oluşuturabilmesi için TCL 10 Pro’da süper düşük ışıklı video ve süper geniş açılı video özellikleri de bulunuyor.

TCL 10 Pro’nun gelişmiş eğimli tasarımı aynı zamanda simetrik detayları, arka paneldeki mat zemini ve parlamayı engelleyen ekranını tamamlıyor. TCL 10 Pro, Köz Grisi ve Orman Sisi Yeşili renk seçenekleriyle 2020’nin ikinci çeyreğinden itibaren başlayarak Avrupa ve Birleşik Krallık’ta 449 Euro fiyat etiketiyle piyasada olacak.

TCL 10L: Herkes NXTVISION’a Erişebiliyor

TCL 10L, en düşük bütçenin bile karşılayabileceği fiyat aralığında kaliteli özellikler ve tasarım sunuyor. 6GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 665 işlemcinin yanı sıra hızlı performans ve düşük güç tüketimi için yapay zeka platformuna sahip. TCL 10L 6.53 inç FHD+ DotchTM ekranı ve yüzde 91 ekran-gövde oranıyla sürükleyici bir deneyim sunuyor. NXTVISION’ın yanı sıra görüntüleme motorundan güç alan cihazın kullanıcıları, daha yüksek renk doğruluğu ve gerçek zamanlı görüntü iyileştirmeleriyle görselleri yeni bir seviyeye taşıyor. TCL 10L aynı zamanda 4 arka kamera ve 16MP özçekim kamerası barındırıyor. Kameraların tamamı, arka fonu tanımak ve fotoğrafı iyileştirmek için yapay zeka teknolojisinden güç alıyor ve en iyi fotoğrafı oluşturuyor. TCL 10L’de aynı zamanda Stop Motion video özelliği sayesinde düzenleme gerektirmeden eğlenceli ve yaratıcı video imkanı sunuyor.

TCL 10L, uygun maliyetine karşın arka tarafında göz alıcı parlaklık, holografik yüzey ve sunduğu üstün tutuş hissiyle şık 3D tasarımından ve konforundan ödün vermiyor. TCL 10L doğadan esinlenen Arktik Beyaz ve Mariana Mavisi renk seçenekleriyle 2020’nin ikinci çeyreğinden başlayarak Avrupa ve Birleşik Krallık’ta 249 Euro fiyat seçenekleriyle piyasada olacak.

TCL Akıllı Deneyimler: Akıllı Telefonlar için Yeni Standart

TCL’in ekran uzmanlığından ve tamamen entegre ekosistemi sayesinde TCL 10 serisinin üç akıllı telefonu da kullanımı kolay özellik ve kısayollar barındırıyor. Bu sayede kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinden içerikleri sorunsuzca paylaşabiliyor ve özelleştirebiliyor.

· Dinamik TCL Kullanıcı Arayüzü: Herkes telefonunu farklı şekillerde kullanıyor. TCL Kullanıcı Arayüzü, özelleştirilebilir özelliklerle birleşerek kullanımı kolay bir deneyim sunuyor.

· Gözü Yormayan Ekran: Kullanıcının göz sağlığını göz önünde bulunduran TCL, Uyumsal Ton, Okuma Modu ve Göz Konforu Modu’yla her türlü ışıkta en iyi okuma deneyimini sunan modlarla kullanıcının göz sağlığını destekliyor.

· Google Assistant Tuşu: Google Assistant’ı çalıştırmak için hızlı erişim tuşu bulunuyor.

· Süper Bluetooth: Ses yayının sınırı, aynı anda dört Bluetooth hoparlörün veya kulaklığın bağlanmasıyla zorlanıyor. Bu sayede müzikler arkadaşlarla paylaşılabiliyor ve sessiz bir disko partisi gerçekleştirilebiliyor