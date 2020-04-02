Teknoloji bağımlısı olduğunuzu nasıl anlarsınız?

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Teknolojinin gelişmesi ve hızla ilerlemesi sonucunda teknolojiye olan bağımlılık da arttı. Teknoloji bağımlılığısı mıyız ve bunu nasıl yenebiliriz çoğumuz farkında dahi değil. Moblobi.com olarak biz de teknoloji bağımlılığını tanımlamak ve bundan nasıl kurtulabileceğinizle ilgili önerileri sıralamak istedik.

Teknoloji bağımlılığı nedir?

İlk olarak belirtelim ki teknoloji bağımlılığı artık bilimsel alanlarda da kabul edilen bir bağımlılık türü. Hatta Yeşilay bile kendi kurumsal web sitesinde teknoloji bağımlılığı diye bir bölüm açmış durumda.

Teknoloji bağımlılığı en genel tanımıyla; bütün teknolojik cihazlarla kişinin gereğinden fazla irtibat kurarak, normal sosyal yaşamından uzaklaşması şeklinde tanımlanabilir. Özellikle genç kitlelerde daha fazla görülen teknoloji bağımlılığı; kişinin normal yaşama süresinde teknolojik cihazlarla diyaloğunun çok fazla artmasıyla ortaya çıkıyor. Gün içerisinde çok uzun saatler bu cihazlarla irtibat halinde olan kişiler sosyal hayattan kopma noktasına geliyor.

Teknoloji bağımlılığı nasıl ortaya çıkıyor?

Teknolojinin tüm alt başlıklarında ve her türlü alanında bu bağımlılık gerçekleşebiliyor. Örneğin bilgisayar, internet, sosyal medya, oyun bağımlılığı bu alt alanlardan sadece birkaçı. Bugün kendimizde ve özellikle çocuklarımızda çok gördüğümüz cep telefonlarında, sosyal medya platformlarında veya oyunlarda uzun saatler harcama bunun tipik bir örneği. Masaüstü video oyunlarında gençlerin çok uzun saatler geçirdiği ve başarısız olduklarında psikolojik bir çok sorunla karşılaştığı vakaya her gün rastlıyoruz. Bağımlı olan bu kişiler gün geçtikçe bir çok psikolojik sorunla karşı karşıya kalıyor. İlk ortaya çıkan ve yaygın olarak bulunan depresyon bunlardan sadece biri. İçe kapanıklık, şiddet, yalan söyleme, uykusuzluk ise diğer psikolojik sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.

Teknoloji bağımlılığı psikolojik olduğu kadar fiziksel de bir çok soruna yol açabiliyor. Örneğin masa başında oyunlarda çok uzun saatler geçiren birey bedeninde büyük ağrılar hissedebiliyor. Ekran başında algısı başka bir noktada olduğu için daha fazla yiyor ve obeziteye tutulabiliyor. Bilgisayar ekranına çok uzun süreler maruz kalındığından gözle ilgili sıkıntılar oluşabiliyor.

Teknoloji bağımlılığı nasıl tedavi edilir?

Teknoloji bağımlılığının tedavisi için öncelikle teknolojinin veya oyun, sosyal medya gibi alt kategorilerinin hayatında çok büyük bir alanı kapladığına kişinin kendisinin de inanması gerekiyor. Teknoloji bağımlılığını kişinin kendisi kabul ettikten sonra bu konuyla ilgili profesyonel destek almak çok önemli. Konunun uzmanları teknoloji bağımlılığının tedavisinin asla tamamen yasaklamakla çözülmeyeceğini sadece buna ayrılan sürenin kısıtlanmasıyla üstesinden gelinebileceğini belirtiyor.