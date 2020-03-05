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    05.03.2020 - 15:25 |

    Telefon güvenliğini artırmanın 4 yolu

    Farklı özelliklerle sahip tasarımlarıyla da göz dolduran modeller, sosyal medya, mobil uyumlu web siteleri, uygulamalar derken akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Akıllı telefon kullanımının bu denli artması akıllı telefonlarda güvenlik konusunun da öneminin artmasına yol açtı. Elbette bu konuda yapılabilecek pek çok şey bulunuyor; fakat bazı noktalar özellikle büyük önem taşıyor.

    Telefon güvenliğini artırmanın 4 yolu

    Erdal Kaplanseren Twitter: @Kaplanseren

    Hayatımızı kolaylaştıran akıllı telefonların en büyük kusuru güvenlik açıkları ve verileri kötü niyetli kişilere sızdırma olasılığı oluyor. Akıllı telefonları korumak ise sanıldığı kadar zor değil.

    APK dosyaları

    Resmi mağazalar dışından indirilen APK dosyaları, kişisel bilgileri çalabiliyor. Fotoğraflarınızı bile ele geçirebilen zararlı yazılımlara karşı önlem olarak APK dosyalarından uzak durmalısınız. Resmi mağazalar dışından uygulama indirmemek, indirilen uygulamanın sahte olmadığından emin olmak dikkat edilmesi gereken en temel nokta oluyor.

    Antivirüs uygulamaları

    Akıllı telefonunuzda internette gezinirken tıkladığınız bir link veya indirdiğiniz bir uygulama banka hesap bilgilerini çalabilir. Akıllı telefonunuzda virüs programının bulunmaması, mevcut programın güncellenmemesi veya aktifleştirilmemesi telefonu siber saldırganların hedefi haline getirecektir. Bu nedenle arama filtresi, telefonumu bul özelliği, kötü amaçlı yazılımlara karşı güçlü koruma, gereksiz dosya temizleyici, fotoğraf kilidi, dahili VPN, davetsiz misafir selfie’si, verileri uzaktan silme özelliği gibi özellikleri bulunan bir virüs programı indirmelisiniz.

    Parmak izi teknolojisi

    Akıllı cihazlarda bulunan ekran kilitleri, güvenlik konusunda zayıf kalabiliyor.Özel bir ışıklandırma sayesinde ekranda oluşan izler takip ederek cihaza giriş yapabilen kötü amaçlı kişiler, telefon aracılığıyla pek çok önemli bilgiye ulaşarak maddi olarak da kayba neden oluyor. Parmak izi teknolojisi veya yüz tanıma özelliği bulunan cihazları tercih ederek akıllı telefonu güvenle kullanabilirsiniz.

    E-mailler

    Mail dolandırıcılığı, dolandırıcılığın yeni yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bilinçsizce açtığınız bir mail, mobil cihazınızın ele geçirilmesine ve kişisel verilerinizin çalınmasına neden olabilir. Bu nedenle mail içerisinde bulunan uzantısı farklı olan linklere tıklamayın.

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