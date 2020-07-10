'Türkiye'nin teknoloji üssü' normalleşme süreciyle çalışmalarına hız verdi

Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı da olan Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Habip Asan, AA muhabirine, vadide yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kovid-19 sürecinde hemen her organizasyonda olduğu gibi Bilişim Vadisi'nin de firmaların uzaktan çalışmaları konusunda teşvik edici olduğunu belirten Asan, "Ar-Ge firmalarımızın bu süreçten en az seviyede etkilenmeleri için devletin sunduğu uzaktan çalışma, ek muafiyet düzenlemeleri gibi desteklerden faydalanabilmeleri adına gerekli rehberlik sağlandı. Normalleşme süreciyle vadi içinde insan hareketliliği bulunan her noktada dezenfektan ve sosyal mesafeyi hatırlatıcı bilgilendirme duyuruları konumlandırıldı. Asansör, yemekhane, personel servisleri gibi sosyal mesafenin daraldığı mekanlar için ekstra düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler, risk ortadan tümüyle kalkıncaya kadar hassasiyetle sürdürülecek." dedi.

Asan, firma çalışanlarının ofislerine dönmeye başladığını ve yeni normale alışılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

"Vadi, yenilikçi çalışmalara öncü olma gayretinde"

Kısa sürede salgın ve etkilerinin atlatılıp Türkiye'nin daha da güçleneceğini vurgulayan Asan, şöyle konuştu:

"Bilişim Vadisi, kendisine hem toplum hem devlet nezdinde yüklenen misyon gereğince Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda sürekli yenilikçi çalışmalara öncü olma gayreti içinde. Bu kapsamda özellikle mekandan bağımsız projelere yoğunluk gösterdiğimiz bir dönemdeyiz. Dijital süreçlerle geleneksel Ar-Ge yaklaşımını kesiştiren yeni modeller üzerinde çalışıyoruz. Bu hedefin bir parçası olarak Esenler'de uygulamaya konulacak akıllı şehir projesine fikri ve teknik anlamda dayanak oluşturması için Akıllı Şehirler e-Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. Bu e-çalıştay aynı zamanda Türkiye genelinde planlanan emsal projelere referans noktası oldu."

Vadinin teknolojide kaldıraç rolü üstlenmesinin yanında, gelecek vadeden girişimlerin ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklara erişimlerini de mümkün kılmak için Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile çalışma yürüttüklerini ifade eden Asan, katma değerli girişimlerin global pazarda yerini alması için gerekli fikri ve teknik desteği firmalara verdiklerini bildirdi.

İzmir Teknoloji Üssü Projesi'nin Bilişim Vadisi'nin kurumsal yapısıyla birleştirilmesi konusuna da değinen Asan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu birleşmenin önemli bir anlamı var. Bilişim Vadisi'nin duvarlarla çevrili bir alan olmadığını, planlı bir anlayış ve vizyonun ürünü olduğunu göstermek adına bu birleşmeyi önemsiyoruz. Bizler Milli Teknoloji Hamlesi'nde kaldıraç rolü olan bir kurumuz ve Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği kazanımlara aynı şekilde sivil teknolojiler alanında da ulaşmasını hedefliyoruz. Bilişim Vadisi'ni Türkiye sanayisinin merkezi olan Kocaeli'den İzmir'e uzanan 'mega teknoloji koridoru'nun kalbi olarak tanımlamak doğru olur."

"Vadiye, ulusal ve uluslararası firmalardan ilgi"

Asan, "Türkiye'nin Otomobili Projesi"nin üretimi için yürütülen çalışmalar sonucu ulusal ve uluslararası mobilite firmalarının Bilişim Vadisi içinde yer edinmek için kendileriyle irtibata geçtiğini belirterek, hedeflerinin, yerli ve milli bu projenin Türkiye'ye en üst düzeyde yapacağı katkıya destek sağlamak olduğunu vurguladı.

Bilişim Vadisi'nin sağlık, enerji, tarım, haberleşme, nesnelerin interneti ve "fintech" gibi tüm sivil teknoloji alanlarında aynı motivasyonla çalışmalarına devam ettiğine dikkati çeken Asan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ilk e-çalıştayı olan 'Covid-19 Sonrası Teknoparkların Geleceği' isimli organizasyonumuzu online ortamda gerçekleştirdik. Bu çalışmanın raporuna resmi web sitemizden erişilebilir. Türkiye'de dijital oyun ve animasyon alanında bir merkez haline gelen vadimizde online oyun kampları düzenledik. Gerçekleşen çevrimiçi oyun kampımıza 385 katılımcı ve 4 büyük oyun firması mentör kadrosuyla katılım gösterdi. Türkçe Doğal Dil İşleme Çevrim İçi Yarışma Etkinliği'ne 100'ün üzerinde başvuru aldık. Etkinliğin ödülleri TEKNOFEST 2020'de verilecek."