WatchOS 6.1.3 güncellemesi yayınlandı! İşte yeni eklenen özellikler...

2015'te piyasaya sürülern ilk Apple Watch'lar haricinde tüm modellere gelen yeni güncelleme WatchOS 6 sürümünün beşinci güncellemesi olarak öne çıktı.

Apple tarafından paylaşılan güncelleme notunda “Bu güncelleme, düzensiz kalp ritmi bildiriminin İzlanda’daki Apple Watch sahipleri için beklendiği gibi çalışmasını engelleyen bir sorun da dahil olmak üzere iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor.” ifadesi yer alıyor. Bu açıklamadan da anlayacağımız üzere yeni güncelleme bir öncekilere kıyasla daha ufak çaplı.

iOS 13 işletim sistemi kullananlar için yayınlanan WatchOS 6.1.3'ü iPhone'unuzdaki Watch uygulaması üzerinden güncelleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra iOS 12 kullanıcıları için de WatchOS 5.3.5 güncellemesini indirebilirsiniz.