Windows'ta X64 Ne Demektir, Kaç Bit Anlamına Gelir?

Bilgisayar için doğru ve uygun olan işletim sistemini indirmek büyük öneme sahiptir. Bir bilgisayar üzerinde yapılan tüm unsurların gerçekleşmesini sağlayan işletim sistemi kapsamında, özellikte x64 bir adım öne çıkmaktadır. Çünkü pek çok bilgisayarın kapasitesine uyumlu şekilde kullanım imkanı tanıyor.

Windows'ta X64 Ne Demektir?

X86 olarak belirlenen Windows işletim sistemi genelde 32 bit işlemci mimari için geliştirilmiş bir sistemdir. Yani 32-bit sürüm için kullanılan işlem olarak ön plana çıkıyor. Burada neden x32 yazılmamış da ilk 86 yazılmış diye merak edenler için, bunun doğuş noktasının 8086 isimli işlemci olduğunu söylemek mümkün.

Aynı durum x64 Windows İşletim Sistemi için de geçerlidir. Bu işletim sistemi de 64-bit işlemci mimari için geliştirilmiş sistem olarak öne çıkıyor. Yani Bu doğrultuda şunu yazmak mümkün;

x64 = 64 bit

x86 = 32 bit

Eğer karşınıza bu şekilde x64 ve x86 çıkar ise, bunların sırasıyla 64 bit ve 32 bit olduğunu anlamak mümkün. Zaten bilgisayarların işletim sistemine bakıldığı zaman 64 ve 32 bit ile karşı karşıya kalırlar. Böylece bilgisayarınızın ihtiyacı olan Windows işletim sistemini bu şekilde indirebilir ve güvenli biçimde yükleme işlemi yapabilirsiniz.

Windows sürümlerini birbirinden ayıran iki ana unsur 64 bit ve 32 bit olarak öne çıkmaktadır. İşlemcinize bağlı olarak ön plana çıkan bu işletim sistemleri kapsamında, bilgisayarda uygun olan mimari yapıyı indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Böylece bilgisayarın kaldırabileceği kapasite kapsamında işletim sistemini kullanmak mümkün olur.