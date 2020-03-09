Xiaomi en büyük televizyonunu yakın zamanda tanıtabilir!

Weibo'da yayınlanan bir postere göre geçen yıl Mi TV 5 serisini tanıtan Xiaomi, bu yıl en büyük televizyonunu tanıtmak için çalışıyor. Yeni televizyonun çok daha gelişmiş özellikler ile piyasaya geleceği söylenenler arasında.

Bir yıldır TV konusunda sessizleşen Xiaomi, yeni TV serisinde QLED ekran ve 8K görüntü teknolojilerini beraberinde getirebilir. Tüm bunların yanı sıra Mi TV 5 Pro ismi ile tanıtılması beklenen yeni serinin en büyük televizyonunun 100 inç olması bekleniyor. Yani 254 ekrana tekabül ediyor.

Bu yeni televizyonda HDR10+ ve Dolby Audio gibi özelliklerin de olması bekleniyor.