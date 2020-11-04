Telefonunuz için doğru şarj cihazı kullanmanın önemi

Telefonunuz için doğru şarj yuvasını seçmek adına atılması gereken ilk adım, şarj yuvasının Watt değerine bakmak. Telefonunuzun boş halinden tam dolu hale gelmesi, şarj yuvasının ilettiği Watt miktarı ve telefonunuzun en fazla kaç Watt enerjiyi kabul edebileceğiyle ilgilidir. Mesela iPhone 12 için bu değer en yüksek 20W. Yani, eğer Apple mağazasından orijinal bir 20W şarj yuvası alırsanız, telefonunuzu standart 5 Wattlık yuvalara göre 12 kat hızlı şarj edebilirsiniz. 20W yuva, ayrıca tabletinizi de şarj edecektir ancak 5W yuva bunu yapamaz.

Bütün bunlar dizüstü bilgisayarlardan şarj ederken de geçerlidir. Mesela MacBook Pro bilgisayarların usb çıkışları, en fazla 10W güç sağlar yani 5W yuvalardan iki kat hızlıdır ancak 20W yuvaya yetişemez. 20W değeri, telefonun da bu gücü alabileceğine istinaden verilmektedir. Eğer telefonunuz 10W üstü güce uyumlu değilse, 20W yuva kullanmanız daha hızlı şarj etmenizi sağlamaz.

Ancak hızlı şarj konusu biraz daha farklıdır. Bu alanda genelde her firmanın ürünleri farklılık gösterir. Mesela OnePlus 8T modeli, 65W şarja kadar destekler ve cihazın pilini iki eşit parçaya bölüp ikisini aynı anda şarj eder. Ancak bu özellik için doğru cihazları ve kabloları kullanmak önemlidir, herhangi bir şarj kablosu ve yuvasıyla OnePlus 8T’yi hızlı şarj edemezsiniz.

Kablosuz şarj konusu ise biraz daha genel geçer bir yaklaşıma sahiptir. Şu anki teknolojisiyle zaten prizden şarjla baş edemeyen kablosuz şarj aletlerinden istediğinizi kullanabilirsiniz.

Temel olarak yan sanayi, markasız ve genel anlamda ucuz şarj aletlerinin kullanılmaması gerekmektedir çünkü markaların kendi şarj aletlerinde bulundurduğu güvenlik önlemlerinin hiçbiri bu tip cihazlarda bulunmadığı gibi cihazınızın pil ömrünü de azaltabilir hatta daha büyük sorunlara sebep olabilir.