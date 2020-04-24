Tırnak İşaretleri Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Çift, Ters Ve Tek Tırnak Kesme İşareti Yapımı

Amaca uygun pek çok farklı yerde bilgisayar üzerinden tırnak işaretleri kullanılır. Genel olarak tırnak işareti gerçekleştirmek için Shift+2 tuşlarına aynı anda basmak yeterlidir.



Tırnak İşaretleri Nasıl Yapılır?



Klavye üzerindeki bazı tuş kombinasyonları ile beraber değişik tırnak işaretleri ele almak mümkün. Genel olarak ise Shift+2 tırnak işaretini net olarak ekrana yansıtabilmektedir.



Bilgisayar Klavyesi ile Çift, Ters ve Tek Tırnak Kesme İşareti Yapımı



Bilgisayar klavyesi üzerinden tuş kombinasyonları eşliğinde çift, ters ya da kesme işareti ile tek tırnak gerçekleştirmek mümkün. Çift tırnak işareti için Shift+2+2 kullanılmaktadır. Aynı zamanda tek tırnak konusunda çift+2 yeterlidir.



Kesme işareti ise iki farklı biçimde gerçekleşir. Bunlardan biri orta kesmedir ve sadece kesme işaretine basmak yeterlidir. Alt kesme için ise shift+kesme işareti kullanılmalıdır.