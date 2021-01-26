Türkiye'nin data kullanımı 2020'de 186 GB'ı geçti

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom abonelerinin 2019 yılı için Türkiye genelinde abone başı aylık ortalama data kullanımı 129,63 GB iken, 2020 yılında bu değer 186,57 GB’a ulaştı.

Türkiye genelinde Türk Telekom kullanıcılarının aylık ortalama upload hacmi ise abone başına 9,29 GB'dan yüzde 55 artışla 14,38 GB'a yükseldi.

Abone başına aylık ortalama en çok data tüketimi Şırnak'ta

Abone başı ortalama datanın en çok artış gösterdiği iller; İstanbul (yüzde 49), Malatya (yüzde 49), Manisa (yüzde 49), Muğla (yüzde 49) ve Adıyaman (yüzde 48) oldu. Abone başına aylık ortalama en çok data tüketimi olan il ise 257,44 GB ile Şırnak olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, geçen yıl özellikle evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi ihtiyaçların, Türkiye'nin data kullanımını ciddi oranda artırdığını belirterek, "Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve güçlü altyapımızla, abonelerimizden gelen yoğun data kullanım talebini başarılı bir şekilde karşıladık. Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olmanın verdiği sorumluluk ile her koşulda ülkemizin iletişim ihtiyaçlarını en hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.