Twitch Nedir, Nasıl Kullanılır? Twitch Üzerinden Canlı Yayın İle Nasıl Para Kazanılır?

Sosyal yayın platformu olan Twitch, ilk olarak 2011 yılında hizmet vermeye başlamış ve dünyanın çeşitli ülkesinde meşhur olduktan sonra Türkiye’de de en çok ziyaret edilen sosyal görüntü akış platformu olmayı başarmıştır.



Twitch Nedir?



Justin Kan ve Emmett Shear tarafınca kurulmuş olan yayın platformu içerisinde başta video oyunları, spor, müzik ve yemek sunumu gibi çeşitli kategoriler yer almaktadır. Bu kategoriler herkes için açık olarak sunulmakta ve yayın yapmak isteyen kişiler kategorileri belirleyip bilgisayar ya da cep telefonu gibi cihazlar üzerinden canlı yayın akışını başlatarak, yayın yapabilmektedir.



Twitch Nasıl Kullanılır?



Her geçen gün daha da kendini geliştiren twitch önemli markaların sponsorluğunda hizmetlerini sürdürüyor. Twitch’in en etkin ve doğru şekilde kullanılabilmesi için ilk olarak siteye üye olunması gerekmektedir. Siteye giriş sonrası karşınıza gelecek olan kısımdan bilgileri girerek üye olunması ve sonrasında yayıncıların takip edilmesi şeklinde kullanımı mümkündür. Video oyunları, spor veya müzik – eğlence gibi kategorilere gelerek istediğiniz yayıncıları takibe alabilirsiniz.



Yayıncıları maddi açıdan desteklemek için ise özel bağışlar atabilir ve bağış ile birlikte yayıncının okuması istediği yazıları paylaşabilmek mümkündür. Herhangi bir yayın izleme sırasında yayın akışının sağ kısmında yer alan sohbet kategorisinden chat yapabilir ve yayıncıya abone olarak tüm sohbet avantajlarından yararlanılabilmektedir.



Twitch Üzerinden Canlı Yayın İle Nasıl Para Kazanılır?



Aylık 100 milyondan fazla görüntü almayı başaran en büyük sosyal medya platformlarından biri olmayı başaran Twitch yalnızca bilgisayar, kamera ve interneti olan herkesin yayın yaparak para kazanmasını sağlamaktadır. Sitede canlı yayın ile para kazanmanın çeşitli yolları bulunuyor. Öncelikle Twitch’te para kazanmak için ilk yayın açacak kişilerin video oyunlarına yönelmesi tavsiye edilir. Oyun oynayarak takipçi kazanmak ve o takipçiler ile iyi bir sohbet ortamı kurarak, gelen bağışlar ile para kazanmak mümkündür.



Diğer para kazanma yöntemi ise daha çok abone kazanmaktır. Her ay düzenli olarak yayıncı destekleyen takipçiler, yayıncılara belirli bir ücret üzerinden abone olmakta ve Twitch bu abone kazançlarının belirli yüzdesini yayıncıya vermektedir. En fazla para kazandıran yöntem ise platforma destek veren önemli marka sponsorluklarıdır. İyi takipçisi olan ve her yayın belirli kitleye hitap eden yayıncı olmayı başarabilir ve önemli sponsor anlaşmaları yaparak ciddi kazançları her ay düzenli olarak elde edebilirsiniz.