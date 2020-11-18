Twitter güvenliğinin başına ünlü hacker geçti

Zatko, verdiği demeçte veri güvenliği, site güvenliği, fiziksel güvenlik ve platform bütünlüğü konularında çalışmalar yapacağını ifade etti.

Zatko, bundan önce elektronik ödeme hizmeti veren Stripe firmasında güvenlikten sorumluydu. Bu görevinden önce de Google’da özel projelerin başındaydı ve Pentagon gibi kurumlarla iş yapıldığında görev alıyordu.

Zatko’nun kariyeri, bir yandan hükümete gizli bir işte çalışırken bir yandan da Windows’u güvenliğini artırmaya mecbur bırakmak için kurulan Cult of the Dead Cow hacer ekibine üye olmasıyla başladı.

Twitter’ın güvenlik sebebiyle başı belaya çok giriyor. ABD hükümeti, geçtiğimiz yıl platformu iki eski Twitter çalışanının Twitter’da görev aldıkları yıllar boyunca Suudi Arabistan’a bilgi sızdırmakla suçlamıştı. Temmuz ayında da bir grup genç hacker, Twitter çalışanlarını kandırarak platformun iç gereçlerine erişim sağlamış ve hesap ayarlarında değişim yaparak Joe Biden, Bill Gates ve Elon Musk’ın hesapların tweetler atmışlardı.