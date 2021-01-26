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    26.01.2021 - 02:25 | | AA

    Twitter'dan flaş hamle! Yeni uygulama geliştirdi

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter, üye paylaşımlarında rastlanan yanlış veya gerçek dışı bilgilerle mücadele etmek için yeni geliştirdiği "@Birdwatch" isimli ürününü tanıttı.

    Twitter'dan flaş hamle! Yeni uygulama geliştirdi

     

    Twitter'ın resmi blog sayfasından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların paylaşımlardaki yanıltıcı bilgileri fark etmesine ve alternatif bilgi paylaşımı için not yazmalarına olanak tanıyan yeni bir program başlatıldığı belirtildi.

    Deneme aşamasındaki Birdwatch'la ilgili "Yanlış bilgi içerdiğini düşündüğünüz paylaşıma not düşün." şeklinde bir ibarenin paylaşımlara ekleneceği, böylece diğer kullanıcılar için paylaşım hakkında uyarıda bulunabileceği ve konuyla ilgili alternatif bilgilerin eklenebileceği bir tasarım olarak geliştirildiği kaydedildi.

    Yeni uygulama, yanlış bilgi içerdiği düşünülen bir paylaşım için düşülen notlar için 3. şahıslara puan verme imkanı da tanıyacak.

    "YARDIMINIZA İHTİYACIMIZ VAR" ÇAĞRISI

    "Twitter Support" isimli kurumsal hesaptan yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

    "Herkesi bu programa kaydolmaya ve katılmaya davet ediyoruz. Grup ne kadar geniş ve çeşitli olursa, yanlış bilgileri etkili bir şekilde değerlendirmede o kadar iyi olacaktır. Bu konuda yardımınıza ihtiyacımız var."

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