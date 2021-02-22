Twitter'dan TikTok rakibi bir alternatif uygulama gelebilir

TechCrunch’ta konuya ilişkin yapılan haberde, Twitter TikTok'a küresel bir rakip oluşturmanın yollarını araştırmasıyla Hindistan sosyal medya girişimi ShareChat'i satın almak için görüşmeler yaptığı yazıyor. Bir satın alma ile sonuçlanması beklenen bu görüşmede yatırım rakamları da oldukça yüksek. Twitter’ın Hindistan merkezli ShareChat'in 1,1 milyar dolara satın almayı teklif ettiğini ve 900 milyon dolarlık ek yatırım yapacağı söyleniyor.

Lightspeed Partners India, Elevation Capital ve India Quotient tarafından desteklenen ShareChat, bugüne kadar yaklaşık 260 milyon dolar toplamayı başardı.

Haberde üç farklı kaynağa dayandırılan bu hamle için iki kaynak tarafından görüşmelerin bir anlaşmayla gerçekleşmediği belirtiliyor. TechCrunch, iki şirketin görüşmeleri sona erdirme nedenini bilmediklerini yazıyor.

Hindistan geçen yıl TikTok'u yasaklamıştı ve çok sayıda yerel girişimin önünü açmıştı. Halihazırda 80 milyondan fazla kullanıcısı olan Moj, kategorideki en büyük oyunculardan biri olarak ortaya çıkmayı başarmıştı. Twitter'ın ise TikTok rakibi bir uygulama üzerinde çalıştığı bu hamleler ile kesinleşmiş oldu.