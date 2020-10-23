Uber ve Lyft davayı kaybetti

Karar 3 Kasım tarihine karar yürürlüğe girmeyecek, böylece firmaların ve çalışanların önünde bu sektörün geleceğine dair kendi kararlarını verme süresi de tanınmış olacak.

Dava, Kalifornia’ya AB5 adı verilen ve Uber ve Lyft gibi programlar aracılığıyla özel şoförlük, yiyecek kuryeliği ve benzer şekilde hizmetler veren kişilere işsizlik sigortası ve asgari ücret gibi temel hakların verilmesini şart koşan yasanın yürürlüğe girmesinden sonra açılmıştı.

Kaliforniya eyaleti, Mayıs ayında Uber ve Lyft’e kanuna uymadıkları gerekçesiyle dava açmıştı. Ağustos ayında mahkemeden uygulamanın şoförlerini çalışan gösterme mecburiyeti kararı çıkmış, bunun üstüne iki firma da eyaletten çıkma tehdidinde bulunmuştu.

İki firmanın mahkeme kararına yaptıkları itirazlar yüzünden kararın kesinleşmesi gecikmişti. Hakimler, uygulamalarda bağımsız çalışan statüsünde hizmet veren çalışanların temel işçi haklarından mahrum kalarak zarar gördüklerini belirtmişlerdi ve bu zararları telafi etmenin Uber’i, Lyft’i, hissedarlarını ve çevrimiçi araba paylaşımı üstünden kâr sağlayanların çıkarlarını korumaktan çok daha önemli olduğunu söylemişlerdi.

Lyft ve Uber’dan temyiz de dahil olmak üzere bütün yasal seçeneklerini değerlendirdiklerine dair açıklama gelmişti.