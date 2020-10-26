26.10.2020 - 10:18 |
Uber ve Lyft mahkemeden yine mağlup ayrıldı!
Kalifornia’da bir mahkemede görülen ve Uber ve Lyft’in şoförlerinin bağımsız çalışan değil, tam zamanlı işçi statüsünde çalıştırıp temel haklarının hepsinin çalışanlara verilmesini öngören mahkeme, firmaların itirazlarına rağmen fikrini değiştirmedi. Mahkeme, firmaların uğrayacağı maddi kaybın işçilerin gördüğü ve görebileceği geri döndürülemez zararlarla kıyaslanamayacağına karar verdi.
Ancak karar 30 gün boyunca uygulanmayacak. Mahkemenin dayandığı karar, seçimlerle yasaya dönüşüp dönüşmeyeceği belirlenecek Proposition 22 kanunu. Eyalet çapında kısaca Prop. 22 adı verilen kanuna sandıkta evet oyu atılması için büyük kampanyalar düzenleniyor.
Bu kanuna göre Uber ve Lyft gibi firmalar, şoförlerini bağımsız çalışan statüsünde tutmaya devam ederken hepsine minimum tazminat ve sağlık avantajları gibi haklar tanımak zorunda kalacak.