Uber ve Lyft mahkemeden yine mağlup ayrıldı!

Ancak karar 30 gün boyunca uygulanmayacak. Mahkemenin dayandığı karar, seçimlerle yasaya dönüşüp dönüşmeyeceği belirlenecek Proposition 22 kanunu. Eyalet çapında kısaca Prop. 22 adı verilen kanuna sandıkta evet oyu atılması için büyük kampanyalar düzenleniyor.

Bu kanuna göre Uber ve Lyft gibi firmalar, şoförlerini bağımsız çalışan statüsünde tutmaya devam ederken hepsine minimum tazminat ve sağlık avantajları gibi haklar tanımak zorunda kalacak.