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    HaberlerTeknoloji Haberleri ‘Venüs Rus gezegeni’ iddiası
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    21.09.2020 - 07:00 |

    ‘Venüs Rus gezegeni’ iddiası

    Venüs’te basit anlamda da olsa yaşam bulunabileceğine ilişkin açıklamalar sonrasında Rusya’dan “Venüs Rus gezegeni” iddiası geldi.

    ‘Venüs Rus gezegeni’ iddiası

    Amerika’nın Sesi internet sitesinin haberine göre Rusya’nın uzay bilimleri dairesi Roscosmos’un Başkanı Dmitry Rogozin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Venüs’ün bir Rus gezegeni olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de geride kalmamalıyız” dedi. Rogozin ayrıca Sovyetler Birliği’nin Venüs’e uzay aracı gönderen “ilk ve tek ülke” olduğunu vurguladı. Tass haber ajansına göre Rogozin, “Uzay aracımız Venüs’le ilgili bilgi topladı. Orası cehennem gibi” ifadesini de kullandı.

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