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    Haberler Teknoloji Haberleri Vivo yeni patent aldı: İşte katlanabilir ekranlı telefon!
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    12.02.2021 - 13:11 |

    Vivo yeni patent aldı: İşte katlanabilir ekranlı telefon!

    Çin merkezli bir diğer telefon üreticisi olan Vivo, yeni bir patent aldı. Bu patente göre, telefon geniş bir ekrana sahip olacak ve dışa doğru katlanacak. İşte katlanabilir ekranlı bu telefon patenti hakkında bildiklerimiz:

    Vivo yeni patent aldı: İşte katlanabilir ekranlı telefon!

    Katlanabilir ekranlı telefon denemeleri pek çok marka tarafından devam ederken, Vivo'dan yepyeni bir patent geldi. LetsGoDigital tarafından ortaya çıkartılan ve görselleştirilen bu patent oldukça farklı görünüyor. Şu ana kadar tanıtılmış katlanabilir ekranlı telefonlardan daha farklı bir mantığa dayanan bu ekran, dışa doğru kıvrılıyor.

    Vivo ilk dışa doğru katlanabilir ekranlı telefon için patentini aldı

    Telefonun görselleştirilen patentinde alt kısımda dışa doğru bir menteşe ve arka panel ile bir bağlantı bulunuyor. Telefon patenti, CNIPA'da (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) tarafında ortaya çıktı. Tasarlanan bu telefonun beş kamerası bulunuyor. Bu kameralardan bir tanesi ise periskop lensi oluyor. Aynı zamanda sağ tarafta küçük bir şerit şeklinde LED flaş da yer alıyor. 

    Vivo yeni patent aldı: İşte katlanabilir ekranlı telefon

    Ses seviyesi görünmeyen görsellerde, dokunmatik kontrol ile ayarlanabileceği tahmin ediliyor. Bir şarj soketi bulunmuyor bu sebeple Vivo telefonun yalnızca kablosuz olarak şarj edilebilmesi mümkün gibi görünüyor. Ek olarak benzer özellikleri Vivo Apex 2020 konsept telefonda zaten görmüştük.

    Vivo yeni patent aldı: İşte katlanabilir ekranlı telefon

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