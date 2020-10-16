Windows 10 kopyala/yapıştır güncellemeyle çağ atlayacak

2018 yılında gelen bu özellikle aynı Microsoft hesabına bağlı cihazlar, panoya kopyalanan içerikleri senkronize bir şekilde kullanabiliyordu. Mesela masaüstü bilgisayarda kopyalanan bir metin, daha sonra dizüstü bilgisayardaki bir dosyaya yapıştırılabiliyordu.

Gelecek olan yeni güncellemeyle bu özellik artık firmanın Android cihazlar için ürettiği Swiftkey Klavye ile mobil telefonlarda ve tabletlerde de kullanılabilecek.

Swiftkey Klavye, uygulama mağazasından indirilebilen ve kullanıcıların yazım tarzına uygun kelime tahminleri geliştirebilen bir uygulama. Program yazma stilinizi öğrendikçe tahminlerini daha isabetli yaparak yazım hızınızı artırıyor.

Bulut Panosu uygulaması iki yıl önce tanıtılmıştı ancak daha sonra geçici olarak askıya alınmıştı.

Yeni güncelleme sayesinde Android kullanıcıları telefonlarında ya da diğer cihazlarında kopyaladıkları metinleri daha sonra Windows 10 kullanan makinelerine yapıştırabilecek, tam tersini yapmak da mümkün olacak. Böylece çoklu makine kullanan kullanıcıların hayatı kolaylaşacak.

SwiftKey uygulamasının halihazırda var olan panosuna da Bulut Panosu Arayüzü eklenecek.