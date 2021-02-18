Windows 10'un yeni güncellemesi 'uzaktan çalışmaya' odaklanıyor

Microsoft, farklı özelliklere odaklanan Windows güncellemesi sunma geleneklerini bozuyor. Windows 10'un bir sonraki büyük güncellemesi olan 21H1 sürümü 2021 yılının ilk yarısında kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Bu sürümle birlikte uzaktan çalışma senaryoları iyileştirilecek.

Geçtiğimiz yıldan beri koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışma sistemine geçen milyonlarca kişi, farklı ihtiyaçlar dahilinde bilgisayarlarına bazı güncellemeler bekliyor. Windows 10 güncellemesi de tam bu noktada geliyor.

Yeni güncelleme ile küçük de olsa sorunlar çözülüyor

Bildiğiniz üzere her yıl Microsoft, iki kez güncelleme sunar. Bu geleneği 2021 yılında bozmayı düşünen şirketten yapılan yeni açıklamaya göre 21H1 sürümünde çoklu kamera desteği, güvenlik tarafında performans iyileştirmelerini odağına alıyor.

Öte yandan Windows Yönetim Araçları(WMI) ve Grup İlkesi Hizmeti (GPSVC) uzaktan çalışma senaryolarını desteklemek ve performansı iyileştirmek için bilgisayarlar güncelleniyor. Windows Hello kamerası için sunulan bu destek, dizüstü bilgisayarda yüz algılama avantajlarından yararlanabileceğiniz anlamına geliyor.

Windows şu anda bu kullanımı desteklemiyor ve Logitech Brio gibi kameraların Microsoft'un Surface serisi gibi Windows Hello kameralara sahip cihazlarla düzgün çalışmıyor. Yeni güncellemenin yakında kullanıcıyla buluşması bekleniyor.