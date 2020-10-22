Windows hem x86 hem de x64 olarak iki farklı şekilde ön plana çıkıyor. Bunlar işlemci mimarileri için geliştirilmiş olan Windows penceresinin isimleridir. Genelde bunlar 64 ile 32 şeklinde bilinmektedir. Böylece bilgisayarı yapılacak olan yükleme konusunda bu unsurlar ön planda tutulur.



Windows'ta X86 Nedir, Kaç Bit Anlamına Gelir?



Windows x86 bir kurulum paketidir. Bütün 32 bit işlemci mimarileri adına geliştirilmiş sürümler anlamına gelir. Tabii pek çok kişi neden 32 bit x32 olarak yazılmıyor merak etmektedir. Bunun böyle yazılmasının temel nedeni ise doğuş noktasından İntel 8064 ismine sahip işlemci kapsamında gerçekleştiği içindir. Bu doğrultuda bilgisayarı 32 bit olan kişiler aynı zamanda x64 kurulum paketine sahip olduğu anlamına gelmektedir.



Yani Windows x86 kaç bit diye sorulacak olursa, bunun 32 bit olduğunu dile getirmek mümkün. 64-bit ise yine aynı isim üzerinden x64 şeklinde ifade edilmektedir. Bu da yine üretim ve kurulum kapsamında internet üzerinden farklı bir kodlama ismi ile ele alındığı için bu şekilde ifade edilir.



Bilgisayarlar Windows açısından 2 paket taşır. Bu paketler bilgisayarın kaldıracağı kapasiteye bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bunlardan biri 32 bit ve diğeri ise 64 bit olarak bilinmektedir. Daha yüksek kapasiteye sahip olan bilgisayarlar 64 bit iken, daha düşük kapasiteye sahip bilgisayarlar 32-bit olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda ilk 86 dendiği zaman akla ilk olarak 32-bit gelmelidir. Söz konusu x64 ise o zaman 64-bit şeklinde anlatılmaktadır.