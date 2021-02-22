Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro piyasaya çıktı: Özellikler!

Nilay Kamu/ Milliyet.com.tr

Daha önce bir kulaklık modelinde 7 milyonluk satış rakamına ulaştığını duyuran Xiaomi , söz konusu kulaklıklar olduğunda iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Ürün gamının çeşitliliği ile dikkat çeken şirket şimdi de Hindistan'da yeni bir kulaklık piyasaya sürdü. Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro, boyun bandı bulunan kablosuz bir kulaklık şeklinde tasarlanmış.

Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro özellikleri

Yeni kulaklığın özellikleri arasında ANC yani aktif gürültü engelleme de bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların dışarıdan izole olması sağlanmış oluyor. Spor yapan kişilerin tercih ettiği bu tasarıma elbette IPX5 sertifikası da eklenmiş. Bu sayede tere ve toza karşı dayanıklı olan kulaklık, tek şarj ile 20 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

Eski modeline göre daha iyi bir batarya kapasitesine sahip olan kulaklık, 150 mAh batarya ile bizleri karşılıyor. 10 mm bas sürücüsü yerleştirilen kulaklık eski usül olarak microUSB ile şarj oluyor. Kulaklık şarj edilmek istendiğinde 1 buçuk saat kadar beklemek gerekiyor ve 25 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.