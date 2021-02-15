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    HaberlerTeknoloji Haberleri Xiaomi'den 7 milyon adetlik satış!
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    15.02.2021 - 17:55 | | Milliyet.com.tr

    Xiaomi'den 7 milyon adetlik satış!

    Xiaomi'nin uygun fiyatlı olan cihazları şirkete milyonlar kazandırıyor. Şimdi ise satışa çıktığı günden beri pek çok kişinin 'kulak içi kulaklıkları uygun fiyata' kullanmasını sağlayan Xiaomi'nin Mi Earphones Basic modeli için satış rakamları geldi.

    Xiaomi'den 7 milyon adetlik satış!

    Xiaomi Mi EarPhones Basic modeli hakkında yeni bir rapor yayımladı. Kulaklık 2 buçuk yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen yalnızca Hindistan'da toplamda 6.82 milyon adet satış yapmayı başardı. Bu kulaklıklar profesyonellere değil ancak uygun fiyatlı günlük kullanıcılara hitap ediyor. 

    Xiaomiden 7 milyon adetlik satış

    Bildiğiniz üzere 22 Şubat tarihinde Xiaomi'nin yeni iki ses cihazı tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Bir kablosuz hoparlör ve boyun askılığına sahip bir kablosuz kulaklık modelinin yolda olduğu etkinlik öncesi bu rakamlar, Xiaomi'nin ses tarafında iddiasını gözler önüne seriyor. 

    Burada tanıtılması beklenen kulaklığın, Xiaomi Mi EarPhones Basic modelinin bir sonraki üyesi olacağı söyleniyor. 

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