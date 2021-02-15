Xiaomi'den 7 milyon adetlik satış!

Xiaomi Mi EarPhones Basic modeli hakkında yeni bir rapor yayımladı. Kulaklık 2 buçuk yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen yalnızca Hindistan'da toplamda 6.82 milyon adet satış yapmayı başardı. Bu kulaklıklar profesyonellere değil ancak uygun fiyatlı günlük kullanıcılara hitap ediyor.

Bildiğiniz üzere 22 Şubat tarihinde Xiaomi'nin yeni iki ses cihazı tanıtacağı ortaya çıkmıştı. Bir kablosuz hoparlör ve boyun askılığına sahip bir kablosuz kulaklık modelinin yolda olduğu etkinlik öncesi bu rakamlar, Xiaomi'nin ses tarafında iddiasını gözler önüne seriyor.

Burada tanıtılması beklenen kulaklığın, Xiaomi Mi EarPhones Basic modelinin bir sonraki üyesi olacağı söyleniyor.