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    HaberlerTeknoloji Haberleri Xiaomi'den bütün kenarları ekran olan telefon konsepti
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    19.02.2021 - 14:34 |

    Xiaomi'den bütün kenarları ekran olan telefon konsepti

    Xiaomi, bütün kenarları ekran olan akıllı telefon konseptini görücüye çıkardı.

    Xiaomi'den bütün kenarları ekran olan telefon konsepti

    Şu an için eşsiz durumundaki cihazın ekranında herhangi bir tuş yok, selfie kamerası da ekranın altına entegre durumda. Cihazın bir diğer özelliği de üstünde şarj da dahil olmak üzere herhangi bir giriş bulunmaması.

    Xiaomiden bütün kenarları ekran olan telefon konsepti

    Yani, cihazı kullananlar kablosuz şarj ve kablosuz kulaklık kullanmak durumunda kalalım. Firma, yeni teknolojisinin adını Şelale Ekran koydu.

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