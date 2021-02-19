Xiaomi'den bütün kenarları ekran olan telefon konsepti

Şu an için eşsiz durumundaki cihazın ekranında herhangi bir tuş yok, selfie kamerası da ekranın altına entegre durumda. Cihazın bir diğer özelliği de üstünde şarj da dahil olmak üzere herhangi bir giriş bulunmaması.

Yani, cihazı kullananlar kablosuz şarj ve kablosuz kulaklık kullanmak durumunda kalalım. Firma, yeni teknolojisinin adını Şelale Ekran koydu.