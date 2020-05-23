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    HaberlerTeknoloji Haberleri Yapay zekâlı sunucudan 3 boyutlu yayın
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    23.05.2020 - 07:00 |

    Yapay zekâlı sunucudan 3 boyutlu yayın

    Yapay zekâlı sunucudan 3 boyutlu yayın

    Çinli arama devi Sogou, ülkenin ulusal haber ajanslarından biri olan Xinhua ile birlikte dünyanın ilk 3 boyutlu yapay zekâ (AI) haber sunucusunu tanıttı. Yapay zekâlı haber spikeri, insanların gerçek hayattaki avatarlarını oluşturmak için kullanılan 3D modelleme ve yapay zekâ teknolojilerini kullanan yeni nesil Sogou AI Mesleki Avatar teknolojisiyle geliştirildi.

    Sogou, Xinhua muhabiri Zhao Wanwei’nin 3D avatarı film yapımlarında kullanılan son teknoloji algoritmalarla oluşturuldu. Avatar insan seslerini, yüz ifadelerini ve dudak hareketlerini taklit ediyor.

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