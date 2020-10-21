Yıldız İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (☆) Yıldız İşareti Yapımı

Birçok farklı yerde kullanılan yıldız işareti, özellikle sosyal medya platformlarında ön plana çıkıyor. Özellikle birçok sembol ve işaret ifade edilmek istendiği zaman farklı özelliklere sahip olan işaret çeşitleri öne çıkar. Her birinin kendine özgü kısa yolları olduğu gibi yıldız işaretinin de bulunduğunu dile getirmek mümkün.



Yıldız İşareti Nasıl Yapılır?



Pek çok insan yıldız işareti nasıl yapılır merak ediyor ve bu konuda bilgi almaya çalışıyor. Amaca bağlı olarak masaüstü versiyon ya da dizüstü bilgisayarlarda bu işareti yapabilmek için Alt tuşu ile beraber 42 rakamlarına basmanız yeterlidir. Yani bunu bu şekilde göstermek mümkün;



ALT + 42



Bu tuşlara basarak yıldız işaretini oluşturabilir ve farklı yerlerde amaca uygun şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda klavye üzerindeki rakamlara bakıldığı zaman, 0 rakamının sağ tarafındaki tuşa basıldığı zaman da doğrudan yıldız işaretini kullanmak mümkün olabilir. En kolay yöntemlerden biri olarak ise daha önce yıldız işaretinin yapıldığı yazılar üzerinden kopyala yapıştır gerçekleştirilebilir. Böylece kısa yol yerine doğrudan mouse ile sağ tıklamak suretiyle kopyala yapıştır yöntemini değerlendirmek mümkün. Bu durum size kalmış bir seçenektir. Dilediğinizi kullanabilir ve buna bağlı olarak değerlendirebilirsiniz.