Youtube Fotoğraf Boyutları - Kapak Fotoğrafı, Thumbnail, Banner Görsel Ve Logo Boyutları

Youtube fotoğraf boyutu ve kapak fotoğrafı, thumbnail, banner görsel ve logo boyutları çoğu kişiler için önemli bir konudur. Fotoğraf, görsel ve logo boyutlarını öğrenmek ise mümkündür.



Youtube Fotoğraf Boyutları Nelerdir?



Youtube kanalına abone olan ve kullanan birçok kişi bulunmaktadır. Bu kanallarda profilin görünümü oldukça önemlidir. Özellikle yüklenecek fotoğrafların boyutları mutlaka bilinmelidir.



Youtube kanalına yüklenecek en iyi görsel boyutu 800×800 piksel ölçüleridir. Ayrıca Youtube kanalında kullanılacak görselin dosya tipi ise; jpg, png, bmp ve gif olmalıdır. Fotoğrafların Youtube üzerinde görünümü ise 98×98 piksel ölçülerinde olmaktadır.



Youtube Kapak Fotoğrafı



Youtube kanalında kapak fotoğrafları da önemli bir konudur. Kapak fotoğraflarının belirli bir ölçüsü bulunmaktadır. Youtube kapak fotoğrafının en düşük ölçüsü 1546×423 piksek büyüklüğünde olmalıdır. Ayrıca kapak fotoğrafı olarak kullanılacak resmin dosya boyutu en fazla 5 MB olmalıdır. Fakat kapak fotoğraflarının en uygun boyutu 2560×1440 piksel olduğu bilinmelidir.



Thumbnail Görsel ve Logo Boyutları



Thumbnail fotoğrafların ve logoların ölçüleri şu şekilde olmalıdır:



- Thumbnail profil fotoğrafı ölçüsü minimum 128x128 jpg, gif, png veya bmp olmalıdır.

- Thumbnail imaj gönderisi Dashboard'da maksimum 1,280x1,920 ve akış içerisinde 500x750 olmalıdır.

- İmajlar 10 MB'dan fazla olmamalıdır.

- Animasyonlu GIF dosyaları 1 MB altında olmalı ve maksimum 540 pixel olmalıdır.



Banner Görsel ve Logo Boyutları



- Yüklenecek görseller 2560 x 1440 piksel olmalıdır.

- JPG, GIF veya PNG olmalıdır.

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