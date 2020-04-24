Yüzde İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Yüzde 0 İşareti Yapımı

Bilgisayar üzerinde rakamlar ve harfler ile beraber belli başlı bazı işaretler yer almaktadır. Bu işaretleri ekran üzerine getirebilmek için ise belli başlı bazı tuş kombinasyonları gerçekleştirmek gerekiyor.



Yüzde İşareti Nasıl Yapılır?



Hem okul hem de iş açısından yüzde işareti bilgisayarda çok sık kullanılan bir terim olarak değerlendirilmektedir. Bu terim aynı zamanda matematiksel bazı işlemleri bilgisayara aktarırken de önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Ek olarak farklı makaleler yazarken yine yüzde işareti, daha etkili bir okuma için öne çıkmaktadır. Yüzde işareti yapabilmek için bilgisayar üzerinde Shift+5 tuşlarına aynı anda basmak yeterlidir.



Bilgisayar Klavyesi ile Yüzde 0 İşareti Yapımı



Bilgisayar klavyesi üzerinde iki tane ayrı tuşa aynı anda basarak kolaylıkla yüzde işareti gerçekleştirmek mümkün. Bunun için yapılması gereken Shift+5 tuşlarına aynı anda basmaktır. Daha sonra ekran üzerinde % işareti çıktıktan sonra yanına rakam ekleyerek tamamlayabilirsiniz.